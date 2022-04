New York Times: Video viser angivelig drap på russiske krigsfanger

Videoen som angivelig viser en gruppe ukrainske soldater som dreper russiske krigsfanger utenfor en landsby vest for Kyiv, er for grafisk til å publisere.

Skyter tilsynelatende døende soldat

På klippet ser det ut som som en soldat fremdeles lever, hvorpå den ene ukrainske soldaten går bort og skyter ham en gang til. Han går så mot kamera og smiler. Blodet som renner i gatene er rødt og ferskt.

New York Times har verifisert videoen, men slår ikke fast at soldatene er den nasjonaliteten uniformene deres tilsier at de er.

Minst tre andre angivelig russiske soldater ligger døde i gaten. Alle har hvite armbind, som er vanlig hos de russiske styrkene.

– Disse er ikke engang mennesker, sier en av de ukrainske soldatene i videoen. Han sier også at to løytnanter har blitt tatt til fange, ifølge avisen.

Ukrainske myndigheter hevder videoen er falsk, og stempler den som russisk propaganda.

30. mars

Det er russisk militært utstyr på området, og kjøretøy til samsvarer med en kolonne som ble angrepet på stedet for cirka en uke siden.

Videoen skal være filmet like nord for Dmytivka rundt 30. mars, ifølge den amerikanske avisen. Den skal først ha blitt delt på Twitter av en freelancejournalist 2. april. Vedkommende skal ha blitt fortalt av ukrainske soldater at russerne hadde blitt overmannet 48 timer tidligere.

Det ukrainske forsvardepartementet tvitret også en video som angivelig er av det samme angrepet på den russiske kolonnen. De kalte det «ypperlig arbeid» - men her ble det ikke vist skyting av krigsfanger.

👌🏻Ювелірна робота українських захисників на Київщині.



Командир підрозділу розповідає деталі бою, під час якого українські танкісти "прийняли заліки" у російських загарбників



Приємного перегляду 🎥 pic.twitter.com/uLm4ANgvt5 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Nær Bucha

Ifølge et ukrainsk nyhetsbyrå tilhører de ukrainske soldatene den såkalte «georgiske legion». Georgiske frivillige som har valgt å kjempe på ukrainsk side siden 2014. Dette er ikke bekreftede opplysninger.

Dmytivka ligger cirka en mil fra Bucha hvor hundrevis av sivile lik har blitt funnet i massegraver de siste dagene.

Et ukrainsk nyhetsbyrå postet en video tatt etter at den russiske kolonnen ble offer for bakholdsangrepet. Da beskrev de styrkene som del av den Georgiske legionen, som ifølge avisen er en enhet bestående av georgiske frivillige som ble dannet for å kjempe for Ukraina i 2014.