Superstjernene danner spissduo: – Glad jeg spiller for Norge og ikke Kosovo

Det var ikke vanskelig å tolke Martin Sjögrens planer under ettermiddagensøkten på Release Arena onsdag.

– Vi har ikke sluppet noen startellever ennå naturligvis, men hele treningen har jo vært åpen, så det er vel ingen hemmelighet at Ada kommer til å starte som spiss og så kommer Caroline til å ligge i den tierrollen som hun har hatt hos oss den siste tiden, bekreftet den svenske Norge-sjefen på pressekonferansen etter treningen.

– Sånn kommer det til å se ut. Det var vel ingen overraskelse kanskje, fulgte han opp med et smil.

Dermed blir det en fryktinngytende spissduo på topp for Norge som møter Kosovo i VM-kvalifiseringen.

– Det er jo en stjerneduo. Jeg tror det er vondt å møte de to. Jeg er glad for at jeg spiller for Norge i morgen og ikke Kosovo, uttalte Norge- og Arsenal-spiller Frida Maanum senere.

Ada Hegerberg, Tuva Hansen. Guro Bergsvand og Caroline Graham Hansen. Foto: Heiko Junge

Kosovos ferske landslagssjef Anneli Andersén skal lede det også ferske landslaget (startet i 2016) i sin aller første kamp og har kun hatt to økter med spillerne sine før møtet med Norge.

– De er jo mennesker de også som skal ha en god dag, sier Andersén om hvordan hun forbereder seg på møtet med det norske spissparet.

– Så er det jo også en fantastisk mulighet også for våre spillere å få møte og måle seg mot sånne spillere. Da får man noen referanser på hva man trenger å jobbe videre med, tilføyer den svenske Kosovo-sjefen.

Andersén og Sjögren er gamle bekjente. De to jobbet sammen for rundt et tiår siden da førstnevnte var landslagssjef for Sveriges U20-landslag og Sjögren jobbet som speider for det nevnte laget.

Kosovo-trener Anneli Andersén under pressekonferansen i Sandefjord. Foto: Christina Paulos Syversen / TV 2

Sjögren kjenner derfor godt til hva hans tidligere kollegas styrker er og han forventer et defensivt Kosovo hvor Norge kommer til å styre mye av spillet.

Det har også gjort at svensken gjør et grep i midtforsvaret: Under treningen onsdag ble Ingrid Syrstad Engen drillet i et midtstopperpar med vekselsvis Guro Bergsvand og Maria Thorisdottir.

– Ut i fra hvordan vi tror kampen skal se ut i morgen, så tror vi i hvert fall at vi kommer til å eie ballen en del. Da tenker vi at med den troppen vi har her på denne samlingen, så tenker vi at Ingrid fyller den posisjonen best i kampen i morgen, forklarer Sjögren.

Martin Sjögren gir instrukser til Ingrid Syrstad Engen under treningen i Sandefjord. Foto: Heiko Junge

Allerede på Algarve-samlingen i februar testet han ut Barcelona-spilleren i midtforsvaret.

Det gjorde at Sjögren i denne troppen valgte å heller ta ut én ekstra midtbanespiller i stedet for midtstopper fordi Syrstad Engen kan figurere i begge roller.

– Ingrid har spilt en del stopper i Barcelona og gjort det på en god måte, sier svensken.

Hvem som eventuelt blir Syrstad Engens stopperpartner, er enn så lenge uvisst. Men Tuva Hansen, som til vanlig spiller i en stoppertrio i Brann, ser ut til å bekle høyrebacken mot Kosovo.