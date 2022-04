Renate Reinsve har fått rolle i ny film

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den norske skuespilleren skal spille i A24-filmen The Governess.

Tilbudene har rent inn til skuespiller Renate Reinsve etter suksessen med «Verdens verste menneske». Forrige måned kunne hun bekrefte at hun hadde takket ja til å spille i en ny film, men kunne ikke røpe hvilken.

Nå er det altså bekreftet at vi kommer til å se den norske skuespilleren i den nye A24-filmen The Governess.

Det var Deadline som først omtalte saken.

Filmen skal regisseres av Joe Talbot, og Reinsve skal spille sammen med skuespillere som Lily-Rose Depp og Hoyeon Jung, som blant annet er kjent fra Netflix-serien Squid Game.

Det er datteren til skuespilleren Johnny Depp, Lily-Rose Depp, som skal spille hovedrollen i denne filmen.

Filmen skal spilles inn i Spania, og handler om tre guvernanter som starter et opprør i husholdningen deres.

Reinsve har tidligere vunnet prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes, og har vært nominert til Bafta-prisen. «Verdens verste menneske» var også nylig nominert til to Oscar-priser, men vant dessverre ingen.