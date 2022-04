Martine Lunde skal finne drømmejobben i ny TV-serie

GOD KVELD NORGE (TV 2): Martine Lunde er usikker på hvor lenge hun kan leve av å være influenser, derfor ønsker hun å finne ut av hvilket yrke som kan passe best for henne.

I den nye TV 2 Play-serien «Martine vil ha jobb» blir influenseren utfordret av Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen til å teste ut syv ulike yrker.

Usikker på hvor lenge hun kan være influenser

I dette programmet skal Lunde utforske flere yrker, for å finne ut av hva som kan passe best for henne den dagen hun gir seg som influenser.

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan leve av å være influenser, og nå ønsker jeg å finne ut hvilket yrke som kan passe for meg. Da jeg testet deler av politiutdanningen og -yrket, fant jeg fort ut av det var altfor tøft. Jeg er kjempeglad for å få muligheten til å teste syv nye yrker, forteller Lunde.

Fra sakdedyrbekjemer til værmelder

Tidligere har hun testet ut yrket som politi i serien «Martine vil bli politi». Denne gangen er det disse syv yrkene som står for tur:

Bonde:

Foto: TV 2 / Kristoffer Arnesen

Værmelder:

Foto: TV 2 / Kristoffer Arnesen

Bartender:

Foto: TV 2 / Kristoffer Arnesen

Dyrepleier:

Foto: TV 2 / Kristoffer Arnesen

Konditor:

Foto: TV 2 / Kristoffer Arnesen

Serviceansatt på McDonalds:

Foto: TV 2 / Kristoffer Arnesen

Skadedyrbekjemper:

Foto: TV 2 / Kristoffer Arnesen

Lunde kan fortelle at det både har vært morsomt, spennende og utfordrende å ha testet ut så mange ulike yrker.

– Jeg har gjort ting jeg aldri kunne forestille meg at jeg skulle gjøre, som for eksempel når en ku skulle insemineres. Noen av utfordringene har overrasket og sjokkert meg, og noen av jobbene kan passe meg overraskende bra, forteller Lunde.

Serien består av åtte episoder og har premiere 2. mai på TV 2 Play.