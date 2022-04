Svindeldømte Carl Aksel etter rehab: - Helt ny hverdag

Etter at han ble kjent gjennom Paradise Hotel i 2016 ventet flere år med oppmerksomhet, rus og kriminalitet for Carl Aksel Jansen.

I fjor ble han dømt til fengsel i to år og fire måneder for grove bedragerier, men slapp å sone ved å heller gjennomføre et narkotikaprogram med domstolskontorll.

Klarte ikke å snakke

Nå er han tilbake i samfunnet etter nesten ett år på rehabilitering i Tysnes.

– Da jeg kom inn på rehab så tok jeg et valg om at nå går det ikke lenger. Da startet operasjonen om å bli rusfri, og det var et helvete. I to-tre måneder så klarte jeg ikke å snakke, fordi jeg har ruset meg så mye på tabletter og piller.

– Nå som jeg er ute så har det blitt et helt annet liv. Det er uvant, men det er flott og jeg liker det. Det er en helt annen hverdag for meg, forteller Jansen når God kveld Norge blir med han på en treningsøkt på Ekeberg.

For nettopp trening har det blitt mye av siden han dro til Tysnes. Ved å ta vekk rusen og legge til mat og trening så har han lagt på seg hele 35 kilo.

– Jeg var jo ikke frisk da jeg kom inn på rehab. Jeg var syk, og vi kan vel fortsatt si at jeg er syk. En avhengighetssykdom er noe man har resten av livet. Å være rusfri er en evig kamp, og det er en kamp som jeg må ta hver dag, erkjenner Jansen.

Skylder millioner

Nå er han i et program med prøvetid på fire år, og for tiden avlegger han urinprøver to ganger i uka. Han kan ikke forlate landet. I tillegg så skylder han fortsatt 4,5 millioner kroner til de ofrene som han svindlet.

– Jeg prøver å få til en gjeldsordning. Slik det ligger an i dag så har jeg ikke penger til å betale. Men når jeg kommer i jobb og kommer meg opp på beina så er planen å betale alt tilbake.

Jansen vil blant annet skrive en bok og gi alle inntektene til ofrene.

– Jeg skammer meg over ting jeg har gjort, og spesielt ovenfor de uskyldige ofrene som har blitt svindlet. Det er ikke noe annet jeg ønsker enn å gjøre opp for meg, forteller 26-åringen.

Slipper ny musikk

Jansen lager fortsatt musikk, men der han tidligere glorifiserte en kriminell livsstil i tekstene sine synger han om noe annet i den nye låta «Skam». I en av strofene sier han blant annet at «sannheten gjør meg helt gal».

SKAM: Carl Aksel slipper ny musikk. Foto: Nonstop Music

– Sannheten er jo at det har gått skikkelig til helvete. Jeg har dritet meg ut, og jeg har svindlet mennesker som jeg ikke hadde hatt hjerte til å gjøre nå. Derfor gjør sannheten meg helt gal, for ting er som de er.

Nå ser han lyst på fremtiden.

– Om jeg klarer å holde det sånn som det er nå, være rusfri og ta en dag om gangen, så har jeg trua, smiler Jansen.

Se hele møtet med Carl Aksel i videovinduet øverst i saken.