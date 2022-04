GOD KVELD NORGE (TV 2): Kourtney Kardashian slår tilbake når Jimmy Kimmel kaller bryllupet mellom realitykjendisen og Travis Barker for uekte.

På tirsdag meldte flere medier at realitystjernen Kourtney Kardashian og musiker Travis Barker hadde giftet seg i Las Vegas. Senere ble det avklart at kjendisparet ikke var lovlig gift, selv om det ble holdt en bryllupsseremoni.

Vil ikke kalle bryllupet for uekte

I et innlegg på Instagram bekreftet Kourtney at hun og Barker hadde holdt en bryllupsseremoni i Kapellet «One Love Wedding Chapel», men at de ikke var gift på papiret.

I går gjester hun og familien amerikanske Late night talkshow, og der slår hun tilbake mot programlederen Jimmy Kimmel, når han kaller bryllupet deres for uekte.

– Jeg tror du er ukens Kardashians Kourtney, fordi du har inngått et uekte giftemål sier Kimmel til Kourtney.

– Det kalles ikke et uekte giftemål. Det var ikke mulig å få tak i ekteskaplisens på det tidspunktet. Klokken var to på natta, og det åpnet ikke før klokken åtte på morning, svarer hun programlederen.

Videre sier hun at de valgte å gjennomføre seremonien likevel, fordi det føltes riktig i hjertet.

Ønsker å bli lovlig gift

På spørsmål om hun og Barker ønsker å gifte seg på ekte, bekrefter hun at det er noe de har lyst til å gjøre.

Programlederen spør også om noen av de andre i familien visste at de hadde planlagt å holde en bryllupsseremoni den dagen.

– Jeg visste det og Khloé visste det, svarer moren, Kriss Jenner.

Søsteren Khloé Kardashian skal ha vært vitne til seremonien over Facetime, mens resten av familien skal ha fått beskjed om dette i en gruppechat.

Delte nyheten på Instagram

I et innlegg på Instagram delte Kourtney selv den hyggelige nyheten.

– Det var en gang i et land langt, langt borte (Las Vegas). klokken 02.00, etter en episk natt og litt tequila, våget en dronning og hennes kjekke konge seg ut til det eneste åpne kapellet med en Elvis og giftet seg (uten lisens). Øvelse gjør mester, skrev hun i innlegget.

Kjendisparet hadde en Elvis-etterligner som viet dem, og seremonien fant sted etter at Barker hadde opptrådt live under Grammy-utdelingen forrige søndag.

Kardashian avslørte selv på Instagram at hun og Barker hadde forlovet seg, under ett år etter at forholdet var offentlig.

Forlovelsen fant sted på en strand rett ved Rosewood Miramar Hotel i Montecito, California, meldte Daily Mail den gangen.