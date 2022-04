Kristoff til topps i prestisjeritt: – Ekstremt imponerende

Rundt syv kilometer før mål gikk Alexander Kristoff til i det belgiske prestisjerittet Schjeldeprijs. Han fikk en luke på resten av utbryterne som bare økte på.

Det holdt helt inn for Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux-rytteren, som dermed vant det nesten 200 kilometer lange rittet.

– Jeg stakk, og da var det ingen som fulgte. Jeg presset alt jeg kunne. Jeg hadde gode bein på slutten. Det er kjekt å kjøre ensom til mål, for det er sjelden. Dette var spesielt, sier Kristoff i et intervju vist på Eurosport.

Kristoff vant rittet også i 2015 - den gangen i en massespurt.

– Ekstremt imponerende av Kristoff. Alle regner med at han skal gå for spurten, for det er jo slik han alltid vinner. Så går han til på brosteinen, og det var en overraskelse, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Rittet blir kalt spurternes VM, fordi det er en flat løype. Men denne gangen avgjorde Kristoff før det ble en spurt.

– Det var en overraskelse da han gikk til på brosteinen. Det viser at han er i kjempeform. Jeg kan ikke huske at han har vunnet noen soloseire på denne måten før, sier Drivenes.

Ifølge Pro Cycling Stats er dette Kristoffs første soloseier siden Ringerike Grand Prix i 2009.

– En ting som er spesielt imponerende er å sitte i den første gruppa i sidevinden, men likevel har han mye krefter igjen. I feltet sitter stjernespurtere som Jasper Philipsen og Sam Bennett, men ingen av dem har sjans, sier han.

Sykkeleksperten mener dette lover godt for det som kommer.

– Det er uventet at han er den sterkeste på denne måten. Han viste også i Flandern rundt på søndag at formen er på gang. Han er åpenbart i god form. Det er halvannen uke til Paris-Roubaix, det er et ritt som han har hatt mye uhell i, men han viser at han er i rute, sier Drivenes.

