Hovedtreneren om den enorme snuoperasjonen: – Sykt imponerende

Erstatteren ble funnet måneder før sesongen var over, men Anders Gjøse resignerte ikke. Om få uker kan han stå igjen med heltestatus på Hamar.

Det var bekmørkt på Hamar. Anders Gjøse måtte tåle at ryktene svirret om at hans tid som hovedtrener for Storhamar gikk mot slutten.

Resultatene var ikke i nærheten av gode nok, men det var langt fra alt som ga rogalendingen hodebry. Da Rasmus Ahlholm overfalt medspiller Jacob Lundell Noer på trening, var bunnpunktet nådd.

Riktignok måtte supporterne også se sin spiller, Jan Brejcak, bite fingeren til Tommy Kristiansen, og selv bet de negler i flere dager da kaptein Patrick Thoresen ønsket seg til Djurgården.

Sesongen var lenge et eneste langt mareritt.

I februar takket landslagstrener Petter Thoresen nei til å fortsette i stillingen. Dager senere ble han presentert som Storhamars neste trener.

Gjøses erstatter var funnet. En tung sesong skulle fullføres på best mulig måte.

Så snudde det.

– Det er en enorm snuoperasjon som er gjort. De var tamme. De virket uinspirerte. Det er bare å ta av seg hatten for hvordan laget har samlet seg, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

TURBULENT SESONG: Anders Gjøse har hatt nok å stri med denne sesongen. Foto: Carina Johansen

Reiste seg

De bladde opp og signerte spillere. Blant dem som ble hentet var klubbhelten Josh Nicholls – en signering som fikk supportere til å drømme seg bort til en tid da de var best i landet.

Umiddelbart så de ut til å ha bommet med flere av signeringene. Nicholls så mildt sagt rusten ut. Igjen ble klubben kritisert.

De fikk erkerival Vålerenga i kvartfinalen. Det ble tap i første kamp, før Storhamar vant to av de tre neste kampene. I kamp 5. ledet Vålerenga 3-1 før siste periode. Selv de mest optimistiske hamarsingene var i ferd med å gi opp, men Storhamar reiste seg. En ellevill snuoperasjon sørget for at Storhamar hadde overtaket i kvartfinalen.

I kamp seks ble Vålerenga sendt hjem fra Hamar som slakt. Oslo-klubben fikk tidlig sommerferie. For Storhamar fortsatte ferden mot finale.

Gjøses mannskap så plutselig ut som Oilers sin største utfordrer. Serievinneren valgte å heller møte Sparta i semifinale enn Storhamar som endte tre plasser under Sarpsborg-laget i serien.

Fredag var også Stjernens sesong over. En semifinaleserie som begynte jevnspilt, ble avsluttet med at et lag overkjørte det andre. Storhamar lekte seg til finale.

– Med alt som har skjedd på Hamar i år og det de presterte frem til februar hadde ingen tro på at de skulle stå som det første laget klare for finale, sier Hoel.

BLE HYLLET: Viktor Kokman har vært gjennom en tøff sesong. Fredag var han avgjørende da Storhamar tok seg til finale. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg tenker at det er sykt imponerende av guttene. Det har det vært siden jul, egentlig. Vi samlet oss og ble enige om noen ting. De har gjennomført fantastisk bra. Laget har alltid hatt troen på det. Det er vel andre over og rundt oss som har tvilt. Vi har hatt troen hele veien på at dette er mulig. Vi er ikke ferdig ennå, sier Gjøse til TV 2 etter avansementet til finalen.

En siste dans

– Føles dette for deg som en personlig revansje?

– Nei, de valgene som ble tatt var utenfor min makt. Jeg kan gå på jobb og prøve å gjøre mitt beste hver dag for å hjelpe guttene best mulig. Alle rundt meg, som Petteri Nummelin, Daniel Jørgensen og Mads Hansen og flere har gjort en god jobb. Ikke minst har det medisinske teamet vært viktige denne sesongen. Jeg hadde gjort den samme jobben uansett, men det er deilig å se at gutta får mulighet til å nå målene sine, svarer han.

TIL FINALE: Anders Gjøse skal om litt over en uke lede Storhamar i NM-finale. Foto: Carina Johansen

I finalen venter Stavanger Oilers eller Sparta. Forhåndsfavoritten i vest eller Gjøses gamleklubb – hvor kjæresten Tina Scott er ansatt.

– Det er samme for oss hvem vi møter. Vi tar det vi får, sier Gjøse.

– Hvor deilig vil det være etter en sånn sesong å stå igjen som vinnere om noen uker?

– Det tror jeg uansett ville vært deilig. Jeg ser ikke sånn på det. Det er ikke noe revansje eller noe sånt for meg. Nå får vi mulighet til å vinne og det gleder vi oss over, svarer treneren.

– Tror du at dere vinner?

– Ja, svarer han kontant.