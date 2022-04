Hvor mye trenger du egentlig å handle inn på polet før påsken?

Det gikk kaldt nedover ryggen min da jeg nylig leste i en rapport fra Oslo Economics om at hele 90 000 barn i Norge lever i familier med alkoholmisbruk.

I tillegg vet vi at denne gruppen sjelden forteller hvordan det egentlig står til hjemme. Ofte forsøker barna å skjule tegn på omsorgssvikt, vold og overgrep. De forsøker etter beste evne å opprettholde familiens verdighet.

Mørketallene kan derfor være store.

Per forteller at han måtte være megler når foreldrene kranglet og sloss. Ofte var han redd for at andre skulle finne moren døddrukken i grøftekanten.

Oppveksten var preget av uforutsigbarhet og utrygghet.

Lise forteller at moren sitt alkoholforbruk gjorde at hun gikk på nåler gjennom hele oppveksten: «Min mor lot som om det røde i glasset var saft og ikke vin, men hun ble en annen når hun drakk. Hun ble aggressiv, kjeftete og voldelig».

Vi var mange som ble berørt av de sterke historiene som TV 2-anker Yvonne Fondenes åpenhjertig fortalte om ved juletider i fjor.

Hennes oppvekst var også preget av vold og alkoholmisbruk. Hun uttalte til TV 2 i desember: «Jeg kan huske en jul der jeg våknet til et juletre som var veltet på gulvet og gavene som hadde blitt kastet veggimellom i stuen. De timene på morgenen, før foreldrene dine våkner, og du ikke vet helt hvordan denne julen blir og hvordan stemningen er – den ganske vondt å kjenne på som barn. Og ting som du kanskje ikke kobler helt som liten, som at faren din går og legger seg på sofaen og sovner lenge før du har pakket opp julegavene»

Angst og depresjon

Barndommens opplevelser setter varige spor.

Noen går det helt fint med, men samtidig vet vi at barn med alkoholavhengige foreldre har både en genetisk og en sosial sårbarhet for å få psykososiale utfordringer, og for selv å bli rusavhengige.

Barndomstraumer kan også gi utslag i redusert livskvalitet og psykisk lidelse, eksempelvis tilknytningsproblematikk, angst og depresjon.

Voksne med en slik barndom kan oftere streve senere i livet. En oppvekst rundt alkoholmisbruk ikke er en trygg oppvekst.

Samtidig er alkohol et lovlig rusmiddel.

Det kan være mye trivsel rundt alkohol.

Og jeg ber deg ikke slutte å drikke. Men bør vi ikke alle reflektere over hvem vi drikker med, hvor ofte og hvor mye?

Det er allmennkjent at barna ofte merker promillen før du gjør det.

De som selv har hatt en oppvekst med for mye alkohol, er kanskje mer bevisste på eget alkoholinntak i ulike settinger?

Nå nærmer påsken seg.

Afterski, utepils, solveggen på hytta og middagsselskap er for mange en naturlig del av den.

Men dagens påskequiz-spørsmål blir: om familien rundt deg også skal få en god påskehøytid – hvor mye trenger du egentlig handle inn på polet før påsketuren?

