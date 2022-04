Mourinho med stikk til Bodø/Glimt: – De liker å snakke

Trenerlegenden er samtidig full av respekt for Bodø/Glimt.

Tilbake på norsk jord 167 dager etter å ha blitt ydmyket på det groveste av Bodø/Glimt.

Med politeskorte de 700 meterne fra flyplassen i Bodø ankom José Mourinho vinterkalde Aspmyra onsdag kveld like før klokken 20.00 – og gikk rett for å møte norsk og italiensk presse.



Der ble han naturligvis konfrontert med hvordan det er å være tilbake i Norge for å revansjere 1-6-tapet på norsk jord sist.

– Det blir aldri to like kamper, blant annet fordi vi har forandret så mye på laget vårt siden første kamp at det blir vanskelig å sammenligne. I tillegg har vi en helt annen selvtillit og motivasjon. Sist var det gruppespill… nå er det utslagsfase, påpeker Mourinho.



Trenerlegenden ramset opp Bryan Reynolds, Gonzalo Villar, Borja Mayoral og Riccardo Calafiori som eksempel på spillere som startet mot Bodø/Glimt sist – men som ikke engang er i Roma lenger.

Mourinho ble dessuten konfrontert med interessen for Bodø/Glimts Ola Solbakken. Det spørsmålet fikk han til å sende avgårde det som må kunne tolkes som et stikk mot Bodø/Glimt-leiren.

– Jeg er ikke interessert i noen, jeg er interessert i å vinne kampen. Jeg snakker ikke om andre spillere, spesielt ikke spillere som spiller i andre klubber. Bodø har masse gode spillere... og et par av dem er også gode på å prate, de liker å snakke. Men vi er her i Bodø for dem i morgen og i neste uke venter vi på dem i Roma, sier Mourinho – en tydelig beskjed til enkelte i Glimt-miljøet.

Senere fikk Mourinho spørsmål om å utdype dette:



– En av dem syntes at det var en god trekning for dem. Det handler kanskje om selvtillit, og det er en positiv ting, fortalte 59-åringen.



Dessuten spørs det om Mourinho har fått referert en NRK-sak fra tidligere torsdag: Der kommer det fram at Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes mener Mourinho hadde en spesiell oppførsel sist han var i Norge.

– Han virket sur, var sur hele tiden, uttalte Saltnes nylig da han besøkte P3.



– Full av respekt

Sist José Mourinho og Roma var i Norge, ble den italienske storklubben ydmyket på det groveste. Bodø/Glimt vant hele 6-1 over et litt reservepreget Roma-lag i vinterkulden på Aspmyra.



Etter kampen, den gang da, svarte Mourinho kort og kontant «ja» på spørsmål om han ble sjokkert over resultatet.

– Det så ut som Ola Solbakken kjørte MotoGP, mens våre forsvarere syklet, sa Mourinho om kampen der Bodø/Glimt-vingen banket inn to mål og ellers var livsfarlig hver gang han involverte seg.

Nå møter han Bodø/Glimt med stor respekt, forsikrer han om.

– Jeg er full av respekt for Bodø som er et godt lag, sier Mourinho.

På spørsmål om at også Bodø/Glimt har gjort noen forandringer, virker det tydelig at Mourinho i alle fall har gjort litt for å forberede seg til torsdagens oppgjør.

– De har endret noen spillere, men måten de tenker fotball på er den samme. Profilen til spillerne som har kommet inn er ikke veldig forskjellig. Ser du på venstrebacken som var her, selv om denne har høyrefot, så er det ganske likt. Dynamikken i laget er likt, det er et lag som er i god form, sier Mourinho.