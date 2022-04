Her er landslagets nye drakter: – Den bokstavelige ryggraden i Norge

NFF har brukt norsk kultur og solidariteten i landet som utgangspunkt for det nye designet. Torsdag brukes draktene for første gang.

Se lanseringsvideo fra Norges Fotballforbund i videovinduet øverst!

Torsdag klokken 12.00 presenterer NFF det norske landslagets nye hjemmedrakter, som blir vist frem til publikum for første gang når kvinnene tar imot Kosovo til VM-kvalifiseringskamp senere samme kveld.

– Drakten er utrolig fin, og det føles godt å ta den på seg. Jeg liker veldig godt at vi igjen skal spille med den klassiske kombinasjonen rødt, hvitt og blått, sier Caroline Graham Hansen, som i Maren Mjeldes fravær skal lede Norge som kaptein torsdag og dermed innvie draktene for det norske folk.

– Jeg synes den ser veldig bra ut. Det er en ren og pen drakt. Jeg er veldig fornøyd med den, sier herrenes landslagskaptein Martin Ødegaard.

For første gang har Fotballforbundet selv tatt initiativ til å utvikle designet av drakten, basert på dybdeintervjuer med både spillergruppen, sentrale personer i fotballen og supporterne i Oljeberget.

– Med deltakelse fra både spillere og fans blir det en levende historie sammen med hva Norge, vår natur, kultur og fotball betyr for oss. For oss har det vært viktig å forankre hva som er viktig. Hva skal drakten representere? Og vår konklusjon har vært: Norge er et robust land, og det er våre tusenvis av fjell som gjør dette landet, sier NFFs leder for merkevare Jan Ove Nystuen til TV 2.

NORGE: Guro Bergsvand på photoshoot i Norheimsund. Det klassiske røde, hvite og blå er tilbake. Foto: NFF/VEGARD GRØTT, Bildbyrån Les mer FJELL: Fargespillet i drakten utgjør abstrakte fjell. Her ved Caroline Graham Hansen. Foto: NFF/VEGARD GRØTT, Bildbyrån Les mer TILBAKE I NY DRAKT: Ada Stolsmo Hegerbergs comeback-kamp for Norge blir også første kamp for de nye draktene. Foto: NFF/VEGARD GRØTT, Bildbyrån Les mer INNVIES I SOMMER: Moi Elyounoussi og de andre herrene skal første gang ikle seg draktene i kamp i Nations League til sommeren. Foto: NFF/VEGARD GRØTT, Bildbyrån Les mer NATURSKJØNN: Det norskeste av det norske er vektlagt i draktutformingen. Her ved landslagskaptein Maren Mjelde. Foto: NFF/VEGARD GRØTT, Bildbyrån Les mer HAR VÆRT MED: Samtaler med spillerne selv, her ved landslagskaptein Martin Ødegaard, har vært med på å danne grunnlaget for designet av draktene. NFF har også samarbeidet med den norske designeren Ted Matthews. Foto: NFF/VEGARD GRØTT, Bildbyrån Les mer

Fjell som symbol på sterkt samhold

Den tradisjonelle røde drakten inneholder nemlig nyanser av andre rødfarger, og tanken er at de mange fjellene skal fremstå subtilt som en abstrakt form innlemmet i det tradisjonelle.

– Fjellene er den bokstavelige ryggraden i Norge som forbinder nord til sør og vest til øst. Fantastisk landskap og hardt vær produserer et folk som er tøffe, rett frem og direkte, og en kultur som trives i et slikt miljø må stole på en sterk følelse av solidaritet, forklarer Nystuen.

De norske landslagene på herre- og kvinnesiden har de senere årene blitt frontet med slagordet «Sterkere sammen», noe som også reflekterer landet vi kommer fra.

– «Sterkere sammen» er mer enn bare et slagord her oppe i nord, det er forankret i hva som skal til for å vinne sammen. Norsk fotball gjenspeiler fjellene våre og folkene våre, som er robuste og tøffe, og styrken man finner når mange jobber som en, sier Nystuen.

Torsdag kveld 18.00 brukes draktene for første gang. Da spiller kvinnelandslaget sin første av to viktige VM-kvalifiseringskamper den neste uken mot Kosovo i Sandefjord.