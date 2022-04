Person tatt av snøskred – melding om enda et skred i samme område

Nødetatene har rykket ut til et 300 meter bredt snøskred i Rauma. En person skal befinne seg i skredet.

Artikkelen oppdateres!

Politiet fikk melding om skredet klokken 14.55 onsdag ettermiddag. Meldingen gikk på at det hadde gått et skred ved Steinberget i Rauma i Møre og Romsdal, og at det var sett en person i skredet.

– Det er en melder som har sett skredet på avstand, og en annen melder som også så det, forteller operasjonsleder John Bratland til TV 2 ved 15.35-tiden torsdag.

Da hadde politiet ennå ikke kommet frem til stedet.

– Det er en person som står fast inne i skredet, og det er sett spor inn i skredet, sier operasjonslederen og understreker at han foreløpig ikke vet mer om omstendighetene.

Vee 15.50-tiden skriver politiet på Twitter at luftambulansen har ankommet stedet og at de observerer en person i massene.

– Skredet er 300 meter bredt, og har gått helt ned til bunnen av fjellet. Personell fra luftambulansen vil ta seg ned til den skredtatte.

Ved 16-tiden melder politiet at det skal ha gått nok et skred, denne gangen ved Hestebotn. Det er foreløpig uvisst om noen er tatt av det skredet.

Det ble først meldt at skredet hvor personen var tatt, var i Hestebotn, men det riktige er at det er i skredet ved Steinberget.

I løpet av få timer tidligere onsdag gikk det tre snøskred fra ulike fjell i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen ble skadd i disse. Også i Gjemnes på Nordmøre gikk det skred onsdag.