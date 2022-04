Marit (38) kan få 10.000 kroner i økte utgifter – ekspert har klar oppfordring

Tobarnsmoren Marit Letnes merker at hun venter mer på lønningsdagen enn tidligere på grunn av økte utgifter. – Det mange ikke skjønner er hva dette betyr over tid, sier forbrukerøkonom.

Renten skal opp, drivstoffprisen holder seg høy, og matprisene stiger kraftig. Kombinert med rekordhøye strømpriser, merkes det nå i folks hverdag og lommebok.

Ferske tall fra SSB viser at prisene på varer og tjenester har steget med 4,5 prosent siden mars i fjor, og mye av denne oppgangen skyldes økte energipriser.

Når prisene stiger går det ikke bare ut over dem som har det trangt fra før, men også de med en gjennomsnittlig økonomi eller anser seg selv som ressurssterke.

– Vi merker jo at vi venter mer på lønning nå enn tidligere, og at lønna varte lengre i fjor, sier Marit Letnes til TV 2.

UTGIFTER: Letnes velger å være optimistisk på at familien skal klare seg selv om prisene stiger. Foto: Konrad Lillevevang / Privat

Hun bor sammen med mann og to barn i Molde, og jobber som kommunikasjons- og markedssjef i en mellomstor bedrift.

– Vi har blitt mye mer oppmerksom på bensinpris. I fjor bytta vi fra diesel til bensin. Før var det jo billigst med diesel, men nå er vi glade for at vi ikke har det lenger.

De siste tolv månedene har prisene på drivstoff og smøremidler økt med over 40 prosent, opplyser SSB. Tobarnsmoren ser også prisøkningen på posene hun tar med hjem fra butikken. Varene er de samme, men prisen er høyere.

– Dystre framtidsspådommer

Denne måneden kom inkassoselskapet Fair med en rapport som sier at en familie på fire kan få 10.000 kroner i økte utgifter hver måned. Par med barn i 20-årene kan få økte utgifter på 11.000 kroner, mens anslaget for enslige er nærmere 6.000 kroner. Dette er gitt en del kriterier som Fair har brukt som utgangspunkt.

Fair har også regnet ut at utgiftene for norske husholdninger blir rundt 35 prosent høyere i måneden, og beskriver det som en kjempesmell. Letnes er en av dem som kan få opptil 10.000 kroner i økte utgifter i måneden.

– Det er dystre framtidsspådommer. Selvfølgelig vil det påvirke økonomien og hva vi kan ta oss råd til. Det er en stor utgift, og da må vi prioritere hardere enn i dag og spare mindre.

Slik kan månedsutgiftene bli for deg Barnefamilien: Dersom boliglånsrenta stiger fra to til fi re prosent, bensinprisen dobles og matvareprisene øker med 20 prosent, kan en familie på fire med fem millioner kroner i lån få økte månedlige kostnader på 8.533 kroner. De samlede månedsutgiftene til boliglån, bensin, strøm og mat kan øke med over 10.000 kroner for en gjennomsnittlig barnefamilie. Det tilsvarer en økning i månedsutgiftene på rundt 30 prosent. Fair har her forutsatt at husholdningen har en samlet årlig bruttoinntekt på 1,2 millioner kroner og fyller full bensintank en gang i måneden. Det tilsvarer en økning i månedsutgiftene på rundt 30 prosent. Enslig: For en enslig person med tre millioner kroner i boliglån og 600.000 kroner i brutto årsinntekt, vil de månedlige kostnadene øke med rundt 4.939 kroner (lån, mat og en fullbensintank). I tillegg har vedkommende trolig fått en tusenlapp mer i økte strømutgifter i måneden. Totalt vil det si en økning i utgifter på nærmere 6.000 kroner i måneden. Det tilsvarer en økning på rundt 35 prosent. Par uten barn: Et ungt samboerpar i alderen 20-30 år med et samlet lån på syv millioner kroner, risikerer en økning i månedlige utgifter til lån, bensin og mat 9.913 kroner. Med en drøy tusenlapp ekstra i strømregning, risikerer det unge paret å få økte månedlige utgifter på nesten 11.000 kroner. Det tilsvarer en økning i månedsutgiftene på over 30 prosent. Kilde: Kvartalsrapport for første kvartal - Fair Group AS

Hun er samtidig ikke veldig bekymret for fremtiden og velger å være optimistisk på at familien skal klare seg.

– Vi har klart oss gjennom kneiker i livet tidligere, er ressurssterke og håper vi klarer oss nå også. Kommer det et stort krakk, går det utover alle. Så da kommer ikke ressurssterke til å klare seg heller.

– Vi drukner i negative nyheter

Forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud i appen Frid har i mange år bistått folk med alvorlige økonomiske problemer, samt gitt ut boka «Lommeboka i hverdag og krise».

Hun slår fast at de økte utgiftene som en familie på fire kan få er mye penger for de fleste. I tillegg uttrykker hun en stor bekymring over folks privatøkonomi, siden det er flere faktorer som samtidig fører til at prisene stiger.

– Det mange ikke skjønner er hva dette betyr over tid.

Forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud er redd for at folk ikke tar inn over seg realiteten før det er for sent. Foto: Privat

– En utrygg økonomi rokker ved hele fundamentet i livet. Mange risikerer at store deler av livet blir ødelagt innen ganske kort tid, om lite sparing blir til betalingsproblemer, søvnløse netter, tvangssalg og alt som følger med.

Dette har også store samfunnsøkonomiske konsekvenser, og Eriksrud skulle derfor ønske det ble gjort mye mer for å forebygge og hjelpe.

– Vi drukner i negative nyheter som er viktige. Utfordringen er å omsette det til kroner, øre og hva det innebærer for en selv. Man må prøve å se hva som gjelder for meg, og hvordan kan jeg kan rigge meg for det som kommer.

Skjønner realiteten for sent

I mediene uttaler mange eksperter seg om prisøkningen man nå har sett og tiden framover, men Eriksrud mener at de bare snakker om bruddstykker og prosentvis økning.

Slik gjør du forbruk og sparing gøy

– Økonomieksperter bruker et språk som mange ikke forstår. Det er kjempevanskelig å være en smart forbruker i dag, fordi det er superkomplisert. Folk må prøve å ta det helt ned, se på hva dette betyr i kroner og øre, og finne ut hvordan man skal møte det.

Eriksrud sier hun får mange tilbakemeldinger på at folk ikke har oversikt over hvor pengene går. Samtidig viser hun til erfaringer som sier at folk ikke tar inn over seg realiteten før det er for sent.

– Det er jeg er redd for. Den kraften i de praktiske problemene med å ha for lite penger, og det mentale stresset det fører med seg, unner jeg ingen. Det er forferdelig.

Oppfordring om tabubelagt tema

Forbrukerøkonomen kommer med en klar oppfordring til folk om å sette av penger med en gang, og leve etter en økonomi basert på hvordan utgiftene ser ut senere i år.

– Økonomi er så tabubelagt, og det gjør tingene vanskeligere. Veldig mange har utfordringer uten at det snakkes om. Da vokser de problemene seg større. Det er utrolig viktig for oss alle at dette blir satt på bordet.

Hvis noen først setter ord på det og bryter barrieren, er det mye enklere å snakke om, forklarer Eriksrud.

– Den første som sier det i kantina på jobben, blant venner eller i nabolaget, vil se at det er flere som føler det på samme måte. Likevel kan det være vanskelig å være den første som snakker om det.

På spørsmål om Letnes kjenner på tabuet rundt økonomi, sier tobarnsmoren at hun er ganske åpen overfor omgangskretsen sin.

– Personlig økonomi-prat kan være et minefelt som trigger skam og krangling. Summen av penger som kommer inn, og hvordan de brukes, sier mye om deg som person. Hva jeg kan koste på meg og mine, eller ikke har råd til, spiller selvsagt inn på hvordan jeg føler meg.