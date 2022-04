Volkswagen-konsernet er i gang med sin største omveltning noen gang. Det handler om elektrifisering – og en rekke nye modeller fra konsernets merker.

Her hjemme har Audi, Volkswagen og Skoda alle svært høye salgstall for elbilene sine. Modeller som e-tron og Q4 e-tron, ID.3/ID.4 og Enyaq er alle blant Norges mest solgte biler.

Samtidig har modellene med bensin- og dieselmotor havnet kraftig i bakgrunnen. Her følger disse merkene trenden i det norske markedet. I mars hadde bensin- og dieselbilene en samlet markedsandel på så vidt over 6 prosent. Det er et historisk lavt tall.

Mange blir ikke erstattet

Vi i Norge har vært tidlig ute med overgangen til elbiler, men flere land i Europa kommer nå etter. Det påvirker hva de store bilprodusentene satser på. Hos Volkswagen ligger det nå an til store kutt i modellutvalget.

Finansdirektør Arno Antlitz bekrefter nå at konsernet skal kutte ut 60 prosent av alle fossile modeller, innen 2030. Det blir anslått at de til sammen har over 100 slike modeller i dag.

Det betyr at en rekke velkjente biler ikke blir erstattet når de har kommet til enden av livsløpet. Sannsynligvis også at noen blir kuttet ut før tiden. Både fordi salget er ventet å falle – og fordi Volkswagen vil bruke ressursene sine annerledes.

Kjempesmart familiebil – men borte ble den

Volkswagen T-Roc selges fortsatt med bensin- og dieselmotorer i Norge og har akkurat kommet i ny utgave.

Tjene mer per bil

Dette handler om alt fra utviklingsbudsjetter – til hvordan fabrikkene best utnytttes. Det kan være både kostbart og kompliserende å bygge biler med mange drivlinjer samtidig. Det er en faktor som vil være med på å øke andelen elbiler de kommende årene.

Antlitz sier samtidig at hovedfokus hos Volkswagen nå ikke skal være å produsere og selge flest mulig biler. I stedet blir marginer og fortjeneste per bil vektlagt aller mest.

Nesten borte i Norge – men dette er Europas mest solgte bil

ID.5 er en av elbilene Volkswagen nå satser tungt på. De første eksemplarene kommer til Norge litt senere i år.

Ville bli verdens største

Det er et kraftig brudd med det som var strategien for bare noen år siden. Da giret Volkswagen kraftig opp for å gå forbi Toyota og General Motors og bli verdens største bilprodusent.

På kort sikt vil en kraftig dreining mot elbiler gjøre det vanskelige. Men samtidig håper Volkswagen naturligvis at dagens strategi skal gi dem et godt utgangspunkt når øvrige markeder også starter på veien mot elektrifisering. Både USA og Kina er godt i gang her, mens det er ventet at det kan ta betydelig mer tid i andre deler av verden.

Derfor forsvant en av Norges mest solgte

Video: Dette var en storselger – nå er den rett og slett litt glemt