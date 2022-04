Svarte på Solbakken-ryktene: – Det får jeg ta med Mourinho i morgen

Glimt-trener Kjetil Knutsen er ikke bekymret over at spillere har forsvunnet fra laget siden sist laget møtte Roma, og svarte på ryktene om at Roma ønsker å hente Ola Solbakken.

José Mourinhos Roma viser gryende form og står ubeseiret de siste to månedene. Torsdag kveld må Mourinhos menn igjen bryne seg mot Bodø/Glimt – vel vitende om at Roma regelrett ble rundspilt og slått 6-1 sist lagene møttes i Bodø , den gang i gruppespillet i Conference League.

På onsdagens pressekonferanse før den første av to kvartfinaleoppgjør mot Roma i turneringen, var det en selvsikker Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen som møtte media.

Men han tror ikke på en kopi av 6-1-seieren i gruppespillet.

– Vi møter jo formlaget i Serie A. Roma la om formasjonen til tre midtstoppere og endret litt på basen. Det er to nye kamper, med helt andre forutsetninger. Vi kommer ikke til å se på den første kampen ett sekund. Vi er veldig klar over hva Roma kommer med. For oss handler det om vår identitet, vår evne til å ta styring i kampen som ikke passer lag som anser seg selv å være bedre lag. Vi har identifisert våre styrker, og deres svakheter, sa Knutsen.

Knutsen opplyste at Ola Solbakken var usikker til kampen på grunn av sykdom, men at han håpet at profilen ville rekke kampen.

– Han sliter med at han har vært syk etter kampen (mot Rosenborg). Vi håper han er klar, sa Knutsen.

Ifølge italienske aviser er Solbakken en spiller José Mourinho ønsker å hente til Roma. Det hadde ikke Knutsen fått med seg, men advarte Roma mot at Solbakken blir en dyr mann om ryktene stemmer.

ØNSKET AV ROMA? Ola Solbakken skal være ønsket av Roma. Han er usikker til kampen torsdag på grunn av sykdom. Foto: Beate Oma Dahle

– Det har jeg ikke sett. Men igjen, at vi skal bruke mye tid på interesse rundt våre spillere, det kommer jevnt og trutt. Det er konsekvensene for gode lag og gode enkeltspillere. Nå skal vi glede oss til kampen. Om Roma er interessert, så vet de utgangspunktet de skal betale. Alle som kjenner Glimt vet at det høres lite ut. Det kan jeg ta med José Mourinho i morgen, og si hvor jeg mener listen ligger, svarte han på ryktene om at Roma skal være ute etter Ola Solbakken.

Bodø/Glimt har solgt fire spillere som storspilte da Glimt smadret Roma 6-1 sist. Det er ikke noe Kjetil Knutsen bruker tid og krefter på.

– Det er på en måte en bra ting at spillere som presterer går videre. Det viser at Glimt er en klubb du kan utvikle deg i og bli en bedre fotballspiller i, sa han.

Knutsen mener kvartfinaleoppgjøret mot Roma trolig er den største kampen så langt i karrieren.

– Jeg må kunne si dette er den største kampen, det er første gang vi spiller kvartfinale i en stor turnering. Jeg håper at det kommer spennende ting i fremtiden og. Men i den neste kampen vår mot Sandefjord kommer både jeg og spillere til å være like motivert, sa Knutsen, som innrømmer at han beundrer Romas trener José Mourinho.

– Relasjonen var kanskje litt avtakende fra første til siste treff. Jeg har utrolig respekt for han og det han har fått til i fotballen. Men så er vi nok ulike, og har ulik lederstil. Vi kommer fra ulike kulturer, men det er jo det som er gøy med fotballen. Som jeg har sagt så er han en av de mest meritterte trenerne i internasjonal fotball, og det må vi ha respekt for. Men jeg har en annen tilnærming til faget, sa han.

Knutsen fikk igjen spørsmål om Erik Botheim kunne vende tilbake til Glimt, etter at angriperen ble fristilt fra sin russiske klubb.

– Vi har jobbet med å få dette til, men jeg tror jeg allerede nå kan si at det ikke er realistisk å hente ham nå i perioden frem til sommervinduet åpner, konkluderte Glimts trener.

Vetlesen: – Vi er klar

Hugo Vetlesen føler laget er godt forberedt, og varsler at Glimt har jobbet med å forbedre mye av det de ikke fikk helt til i seriepremieren mot Rosenborg, som endte 2-2 på Aspmyra.

– Vi har jobbet som vi alltid har gjort med ting vi kan forbedre oss, og det var jo noe å forbedre etter RBK-kampen. Vi må bli enda mer gjennombruddshissige og bli bedre i vendingsspillet, sa han.

Han tror neppe det blir en gjentakelse av 6-1-seieren mot Roma fra gruppespillet.

– Jeg tror Mourinho tar kampen mer på alvor. Nå er det snakk om kvartfinale, og det står mer på spill enn en vanlig gruppespillkamp. Vi er klar over at Roma kommer til å gi alt, men det kommer vi også til å gjøre, slo Glimt-spilleren fast.

– Jeg tror ikke det er vanskelig å motivere seg for en ny kamp mot Roma. Det er bare å nyte øyeblikket og være oss selv. Hver gang vi trer inn på banen, er det et Glimt-lag folk skal kjenne igjen, mente Glimt-profilen.