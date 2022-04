Norge utviser tre russiske diplomater

Saken oppdateres.

Norge erklærer tre russiske diplomater uønsket i Norge, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Norge har besluttet å utvise tre diplomater ved Russlands ambassade i Oslo. De tre har bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Tidspunktet for disse utvisningene er imidlertid ikke tilfeldig. De kommer på et tidspunkt da hele verden rystes av rapporter om russiske styrkers overgrep mot sivile, i særdeleshet i byen Butsja utenfor Kyiv. Det er naturlig at vi i en slik situasjon vier økt oppmerksomhet til uønsket russisk virksomhet i Norge, sier utenriksministeren.

Over 300 russiske diplomater og ambassadeansatte er blitt utvist fra en rekke europeiske land, deriblant Sverige og Danmark, etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge The Guardian.

Syv land meldte om utvisninger tirsdag – blant dem Danmark, som utviste 15, og Sverige, som utviste tre.

– Sammen med våre nære allierte og partnere vil vi fortsette å stå sammen mot Russlands aggresjon og i vår støtte til Ukraina, sier utenriksminister Huitfeldt.

Diplomatisk isfront

Russlands krig i Ukraina har ført til en diplomatisk isfront mellom Norge og Russland.

TV 2 får opplyst at UD i forkant av utvisningene hadde frosset all offisiell kontakt med russiske tjenestemenn i Norge: Russiske diplomater er ikke blitt invitert til arrangementer, mens norske tjenestemenn ikke har fått delta i tilstelninger i regi av den russiske ambassaden.

Samtidig har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) advart om en økt russisk etterretningstrussel mot Norge.

– Alle personer og virksomheter med informasjon eller innflytelse av verdi for Russland må regne med å være mer utsatt enn før for russiske etterretningsaktiviteter, opplyste PST 18. mars.

Over 50 utvist fra Norge

I 2018 førte Skripal-saken til at Utenriksdepartementet utviste en russisk diplomat som var etterretningsoffiser. Diplomaten fikk én uke på å forlate landet. Frem til da hadde Norge offisielt ikke erklært en russisk diplomat for uønsket på over 14 år, og for øvrig holdt en svært lav profil da det skjedde i januar 2004.

Mellom 1945 og 1995 ble 47 diplomater, de fleste sovjetiske, erklært persona non grata.

I mars 1998 ble fem russiske diplomater utvist fra Norge, etter å ha forsøkt å verve nordmenn i det politiske miljøet som informanter til russisk etterretning. Daværende justisminister omtalte vervingsforsøkene som «den alvorligste saken siden Treholt-saken».