Her er guttelaget fra Kharkiv i full trening på norsk is for første gang

– Om dette er i tre uker, eller livet ut - vi skal holde hånden over dem så lenge de er her, sier Oilers-sjefen.

I en ishockeygarderobe i Stavanger sitter det en flokk 14-15 år gamle forventningsfulle gutter. For få uker siden hadde de knapt hørt om Norge. Nå skal de bo her, og de skal få gjøre det de elsker mest av alt – spille ishockey.

STAS: Guttene fra Sdyshor 07 får låne U-20 guttas garderobe, og det er stor stas. Foto: Simen Askjer / TV 2

Men hver og én av dem bærer på en tung historie. Første gang TV 2 møtte det ukrainske guttelaget var de strandet i Polen.

1200 kilometer unna var hjembyen Kharkiv under massive angrep. Familie og venner møtte søke tilflukt i kjellere og bomberom. Det ble umulig å reise hjem.

SAMMEN: Trener Igor Visnievsky har vært sammen med lage under hele reisen de siste ukene. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Alle var bekymret for hva som skulle skje videre, hva de skulle gjøre eller hvor de skulle reise, hvem som skulle passe på oss, sier guttenes trener, Igor Visnievsky (34), til TV 2.

Han føler på et sterkt ansvar for å holde guttene trygge.

Sendte hjelp

Nå, én måned senere, har de 19 tenåringsguttene og treneren deres blitt tatt under vingen av styreleder Tore Christiansen i Stavanger Oilers. Han kunne ikke annet enn å hjelpe da han hørte historien deres.

– Jeg tenkte at det var en tragedie for disse unge guttene. De hadde verken tak over hodet, penger, sim-kort eller de aller nødvendigste tingene, sier Christiansen til TV 2.

ILDSJEL: Tore Christeinsen er ildsjel og styreleder i Stavanger Oilers Foto: Simen Askjer / TV 2

Styret i Stavanger Oilers besluttet umiddelbart å sende 100.000 kroner til guttene. I tillegg bestemte de at den årlige draktauksjonen skulle gå til laget fra Kharkiv.

Foreløpig har det bragt inn over 400.000 kroner.

Samtidig ble det i Stavanger jobbet med å gi dem, og foreldrene deres, et tilbud om å komme til Norge.

– De kommer jo fra Ukraina. Det eneste de visste om Norge var at det er dårlige veier her, så vi var på scratch når vi skulle forklare hvordan de kunne få det her, sier Christiansen.

LETTET: Guttene ble imponert da de fikk se hallen for første gang. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han sier at klubben har et sterkt ønske om å kunne hjelpe.

– Alle skal inkluderes

– Vi har et bredt samfunnsengasjement, og jobber for at alle skal få være med. Alle skal bli inkludert. Når ishockey-kolleger var i nød, var det veldig naturlig å strekke ut en hånd, sier han.

Christiansen har nesten ikke ord når han skal beskrive inntrykket guttene har gitt ham.

– Jeg stod på hotellet deres i morges og så disse andektige, ydmyke unge guttene som stod musestille på rekke. De var bare takknemlige, man kunne kjenne energien i rommet som tar deg. Det får være vår lønn for strevet, sier han beveget.

Takknemlighet

To av guttene, Danila, og keeperen Nazar (15), sier at de er takknemlige for å få muligheten til å være et trygt sted - og at de i tillegg får mulighet til å spille ishockey.

UROLIG: Nazar Kononenko (15) er takknemlig over å være i Norge, men bekymrer seg for familien hjemme i Ukraina. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Hele laget er takknemlige, sier Nazar Kononenko til TV 2.

– Jeg ønsker å bli hockeyproff, og nå har vi en god mulighet til å trene og vise oss frem i Norge, sier Danila.

Samtidig beskriver de hvor grusomt det er at det er krig og frykten for at de hjemme skal bli drept.

DRØMMEN OM PROFF: Danila Andreijetskiuy (15) håper Norges-oppholdet skal hjelpe ham til å bli en bedre ishockeyspiller. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg har det bra, men jeg er bekymret for familie som er i Kharkiv. Jeg er bekymret fordi jeg vil se dem igjen. Jeg vil at de skal leve i fred, og at vi har en fredelig himmel over hodet, sier Kononenko.

Han forsøker å forklare hvordan det føles når man ser nyhetene og bildene viser bombing av hus og at folk har blitt drept i din egen hjemby.

– Jeg håper at krigen stopper, og at jeg kan se mine foreldre, slekt, og venner som er der igjen, og at alle er i live, sier han.

Lover å følge opp

Christensen sier at guttene skal inkluderes i klubben og håper ishockeyen kan få tankene bort fra det de opplever og har opplevd. Hittil har de vært på reise, og det er nå jobben begynner med å gi dem en hverdag hvor de føler seg inkludert og verdsatt.

– Om dette er i tre uker, eller livet ut. Vi skal holde hånden over dem så lenge de er her, lover Christiansen.

RØRT: Tore Christiansen forteller om stort engasjement for å hjelpe guttelaget. Foto: Simen Askjer / TV 2

Stavanger kommune har ordnet fast tilhold på et hotell, og Oilers gir dem skyss til ishallen med lagbussen. I hallen får de treningstider hver dag, også utover vanlig åpningstid i helgene.

Onsdag kunne de ta på seg skøytene og prøve seg på norsk is for første gang. Det høres et sus gjennom hallen.

– Wow! Så kult! Det er så fint lys her, utbryter flere av guttene.

– En stor lettelse

Trener Igor Visnievsky er takknemlig for alle som har vært med på å arrangere reisen og mottakelsen.

– Jeg føler en stor lettelse, sier han.

LETTET: Trener Igor Visnievsky er takknemlig for organisering av reisen og mottakelsen de har fått av Stavanger Oilers. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Først av alt er alt trygt her. Barna er i trygghet. Det er en fredelig himmel som gjør at man kan slappe av, sier Visnievsky.

Han sier at det er vanskelig å finne ord for å beskrive situasjonen.

– Man tenker hele tiden på det som skjer hjemme. Det er mange som fremdeles har familie og venner der. Mange følger med på nyhetene for å vite hva som skjer, og ringer hele tiden.

– Det er en deprimerende følelse. Du føler ikke at det er noen vei ut, fordi du ikke kan påvirke det som skjer der når du er så langt borte, sier han.

NY HJEMMEBANE: Her er første lagfoto av Sdyshor 07 i Stavanger. Foto: Simen Askjer / TV 2

Flere av barna har foreldre i områder hvor det er harde kamper. Hver kveld har laget et møte hvor de snakker om forskjellige ting. Hvis noen av guttene ønsker det, får de private samtaler. Det er mye usikkerhet og redsel.

– Det blir bare verre og verre. Skytingen stopper ikke. Ingen vet hvor raketter treffer neste gang, sier Visnievsky som tror det vi får se på nyhetene bare er en liten del av av de virkelige lidelsene.

Guttelagets hjemby, Kharkiv, er Ukrainas nest største by med sine nesten tre millioner innbyggere. Byen har vært sentrum for kultur, forskning og utdanning, men kampene har rast i og rundt byen siden krigens begynnelse.

– Jeg tenker at dette er en sjanse til å fortsette et normalt liv, og bevege oss fremover. Dette er en god mulighet for oss alle, som vårt andre hjem, sier Visnievsky.