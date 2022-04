«FIFA har sviktet»

Tolv timers arbeidsdager, sju dager i uka. Ingen fridager. Helsefarlige arbeidsforhold i stekende sol uten beskyttende skygge eller tilstrekkelig tilgang på vann. Skyhøye bøter og trusler hvis man prøver å ta de fridagene man egentlig har krav på. Pass som konfiskeres. Minstelønn som ikke respekteres. Tvangsarbeid. Diskriminering. Elendige og uhygieniske boforhold.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Dette er funnene i Amnestys nye rapport om arbeidsforholdene blant sikkerhetsvakter i Qatar. Det er dyster lesning. Mennesker behandles som maskiner og utnyttes på det groveste. Enkelte sikkerhetsvakter har ikke hatt en eneste fridag på nesten tre år. Ifølge Qatars lovverk har de nå rett på én hviledag i uka, men i praksis er det ikke mulig å ta de fridagene man har krav på. De som prøver seg på det, risikerer bøter, lønnstrekk og trusler.

Maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er så skjev at arbeiderne i praksis ikke har noe annet valg enn å gjøre som de får beskjed om, selv når sjefen stiller umenneskelige krav som bryter loven.

På FIFA-kongressen prøvde Infantino å overbevise alle om den enorme fremgangen man har fått til når det gjelder arbeidsforholdene til Qatars migrantarbeidere. Og selv om det er riktig at en del av de arbeiderne som jobber med å bygge VM-arenaene nå har bedre arbeidsforhold enn før, viser Amnestys rapport at veldig mange migrantarbeidere fortsatt lider under helt umenneskelige arbeidsforhold. De utnyttes kynisk og utsettes i noen tilfeller for ting som kan klassifiseres som tvangsarbeid.

Disse sikkerhetsvaktene har så langt ikke fått like mye oppmerksomhet som bygningsarbeiderne, men de er helt avgjørende for at Qatar skal kunne holde store internasjonale fotballmesterskap.

Frem mot VM kommer behovet for sikkerhetsvakter bare til å øke. Når Amnesty nå viser hvor systematisk disse vaktene utsettes for brudd på menneskerettighetene, betyr det at FIFAs arrangement i Qatar kan bidra til å øke omfanget av menneskerettighetsbrudd og grov utnyttelse av migrantarbeidere i denne sektoren.

Tre av de selskapene som undersøkes i rapporten har allerede vært leid inn i forbindelse med FIFA-mesterskap og andre FIFA-relaterte aktiviteter i Qatar.

En vakt fra Uganda forteller at han i forbindelse med VM for klubblag måtte gjennom en ukes opplæring i forkant. Dette kom i tillegg til allerede lange arbeidsdager. Etter å ha jobbet sitt vanlige skift på tolv timer, ble han kjørt til åtte timer lange opplæringsskift.

Tjue timers arbeidsdager i en hel uke var altså det han måtte lide seg gjennom før han skulle jobbe med å sjekke akkrediteringer til klubb-VM på Education City Stadium.

SAMTALE: TV 2s reporter Trine Melheim Næss sammen med undersekretær i arbeidsdepartementet Mohammed Al-Obaidly. Foto: Pål S. Schaathun

Bayern München gikk til slutt av med seieren i det klubb-VMet den ugandiske vakten jobbet på. De tyske mesterne sponses av Qatar Airways, og på flyplassen i Doha finnes det en egen Bayern München-butikk.

Hvis du flyr med Qatar Airways, dukker Robert Lewandowski opp i sikkerhetsvideoen for å forklare deg hvordan du skal ta på deg flytevesten som ligger under flysetet ditt. Mens sikkerhetsvaktene på stadion jobber seg i senk, knytter Qatar stadig nye lukrative bånd med fotballens stjerner og pamper.

Den ugandiske vaktens historie er en viktig påminnelse om at det er langt flere enn bygningsarbeiderne som lider for det Infantino mener kommer til å bli tidenes beste VM.

Sannheten er at FIFA allerede har bidratt indirekte til menneskerettighetsbrudd. Fremover mot VM risikerer de å bidra til ytterligere menneskerettighetsbrudd, tvangsarbeid og ulidelige arbeidsforhold hvis de ikke umiddelbart tar affære.

BOR PRIMITIVT: Migrantarbeiderne som jobber i Qatar Foto: MARWAN NAAMANI

Rapporten slår fast det vi har visst lenge, nemlig at lovendringer ikke er nok så lenge selskaper som bryter lovene slipper så lett unna.

Det hjelper ikke med forbedringer på papiret så lenge hele arbeidslivet i Qatar er organisert på en måte som er grunnleggende undertrykkende.

Så lenge migrantarbeiderne i Qatar ikke har rett til å organisere seg og starte fagforeninger, så lenge de ikke har reell ytringsfrihet og så lenge arbeidsgivere kan true med store økonomiske bøter eller deportasjon hvis de våger å stille krav, vil migrantarbeiderne i Qatar være totalt under arbeidsgiverens kontroll.

De jobber seg i senk fordi de ikke har noe alternativ. Dette er ikke bare enkelthistorier og individuelle skjebner, det er selve forretningsmodellen i det qatarske arbeidslivet.

Jeg mener FIFA har sviktet migrantarbeiderne. Amnestys rapport viser at FIFA ikke har levd opp til sine forpliktelsene når det gjelder å hindre menneskerettighetsbrudd.

De har gjort for lite, for sent. De har ikke hatt god nok kontroll på de sikkerhetsselskapene de bruker og de har ikke klart å hindre at FIFA-arrangement har bidratt til brudd på menneskerettighetene og arbeidsforhold som er under enhver kritikk.