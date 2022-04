Ida (19) mener hun ble dopet på fest – sluttet å puste på vei hjem

GHB er et dempende stoff med virkninger som likner alkohol. Rusen merkes gjerne i løpet av 15-30 minutter og skilles ut i løpet av få timer..

GHB kan gi en rus hvor brukeren føler seg lykkelig. Inntak av GHB kan også føre til svimmelhet, hodepine, oppkast, muskelsvakhet, forvirring, kritikkløshet og trøtthet.

I mer alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet. Karakteristisk for personer som er bevisstløse som følge av GHB inntak, er at de etter kort tid plutselig våkner opp. Dette kan forklares med at GHB skilles raskt ut fra kroppen.

GHB kan være farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og i verste fall død. I tillegg varierer styrken på GHB-løsningene.

Kilde: Norsk Helseinformatikk