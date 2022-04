Russisk ultranasjonalistisk leder død

Vladimir Zjirinovskij, lederen for det ultranasjonalistiske Liberaldemokratiske partiet i Russland, er død, 75 år gammel.

Det uttaler presidenten for Statsdumaen i Russland, Vjatsjeslav Volodin.

Zjirinovskij hadde vært syk i en lengre periode.

Tross navnet på partiet han ledet og grunnla, LDPR, var Zjirinovskij en av Russlands mest framtredende nasjonalister. Han kom ofte med oppsiktsvekkende uttalelser. Blant annet hevdet han at USA sto bak meteoren som eksploderte over Tsjeljabinsk i 2012, og at Russland bør annektere hele eller deler av flere av nabolandene.

LDPR har i dag 21 av 450 plasser i Statsdumaen. Zjirinovskij stilte som presidentkandidat hele sju ganger, med 9,35 prosents oppslutning i 2008 som sitt beste resultat.

