Kutter kontakten hjemme: – Kan gå en måned uten at vi prater med hverandre

Som både bestevenner og et av verdens beste sandvolleyballpar blir det nok av tid sammen for Anders Mol og Christian Sørum i løpet av et år.

– Vi har omtrent 250 reisedøgn i året, så det er ikke kødd at jeg sover mer i dobbeltseng med Christian enn jeg gjør med kjæresten min, erkjenner Mol.

Sandvolleyballstjernene møter TV 2 hver for seg. Mol i Kristiansand hvor han bor sammen med kjæresten sin og Sørum hjemme i Oslo.

HVER FOR SEG: Anders Mol (t.v) og Christian Sørum. Foto: Terje Frøyland/TV 2, Simen Askjer/TV 2.

– Ganske unikt

For det er faktisk slik at verdens beste sandvolleyballduo bor i hver sin by - med drøye 320 kilometer mellom hverandre - i hjemlandet.

– Det er nok ganske unikt, sier Sørum og fortsetter:

– De aller fleste bor på samme plass og får trene sammen hver dag, men vi bor i hver vår by på hver vår side av landet.

SØRLANDSHOVEDSTADEN: Anders Mol og kjæresten Karoline møtte TV 2 hjemme i Kristiansand. Foto: Terje Frøyland

Ettersom det ikke er mulig å spille utendørs sandvolleyball i Norge året rundt, samt at de spiller en rekke turneringer både i og utenfor Europa, jobber den reisevante duoen nærmest i en slags turnus:

– Det går på en måte stort sett en uke av her hjemme i Norge og en uke på utenfor Norge. Ofte blir det også to uker ute og en uke hjemme, forklarer Sørum.

– Når vi er hjemme i Norge, så er det mest fokus på styrketrening og den slags. Når vi er på samlinger i utlandet, så er det mer fokus på trening med ball og prøve å bli bedre sandvolleyballspillere, beskriver Mol.

STYRKETRENING: Det er det som er hovedfokuset når de regjerende OL-mesterne er i Norge. . Foto: Terje Frøyland

Tar pause

Som både bestevenner på privaten og partnere på sandvolleyballbanen ville det vært naturlig å tro at den sammensveisede duoen hadde kontakt så godt som hver eneste dag.

Men slik er det ikke:

– Selv om Anders er min bestevenn, så er vi veldig flinke til å koble av. Når jeg er hjemme i Oslo og han er hjemme i Kristiansand, så er det ikke sånn at jeg må ringe Anders for å høre hvordan det går.

– Da kan det gå en hel måned uten at vi prater med hverandre.

SIDE OM SIDE: Christian Sørum (t.v) og Anders Mol har spilt med hverandre siden 2016.. Foto: Peter Schneider

Noen dager uten kontakt mener de er «sunt for forholdet»:

For Mol og Sørum funker det faktisk så godt at sistnevnte ønsker å gi tipset videre til alle andre som har en livspartner:

– Det gjør at energien er tilbake på topp når vi møtes på flyplassen igjen. Og det kan kanskje være et tips til andre mennesker som har et forhold der ute, at det kan være greit å bryte opp litt av og til, sier Sørum med et glimt i øyet.

GULL: I fjor sommer vant Mol og Sørum OL-gull. Nå gjenstår bare én medalje. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT

– Du hører noe mangler

Etter fjorårets OL-gull har den norske sandvolleyballduoen både EM-gull, OL-gull og verdensserien i medaljesamlingen.

Nå gjenstår bare én medalje før samlingen er komplett:

– Du hører det er noe som mangler, og det er selvsagt VM-gullet, sier Mol.

– Vi får muligheten under VM i Roma i juni i år, så da skal vi forsøke å ta den tittelen. Det er det vi mangler.

– Men så er det ikke slik at når vi får den så kan vi legge opp. Vi hater å tape og elsker å vinne, så målet vil alltid være å vinne hver eneste kamp vi stiller opp i, avslutter Mol.