Vålerenga reiser hit for å lære: – Det er utvilsomt imponerende det de får til

I helgen vant Hammarby 2-1 over Helsingborg på hjemmebane foran 30.126 tilskuere. På tribunen var det elektrisk stemning, og i forkant av kampen samlet 30.000 Hammarby-fans seg for å gå tog til stadion.

Scenene fra den svenske hovedstaden inspirerer Vålerenga, det eneste laget fra Norges hovedstad Oslo som for øyeblikket spiller i Eliteserien.

Vålerenga har et mål om å fylle Intility Arena, klubbens stadion på Valle Hovin i Oslo som har en tilskuerkapasitet på 16555, på hver hjemmekamp de neste sesongene.

Markedssjef Mehran Amundsen-Ansari avslører overfor TV 2 at en delegasjon fra klubben nå vil reise på studietur til Sverige for å la seg inspirere og ta lærdom av de grepene Hammarby har gjort for å fylle stadion.

– Det er utvilsomt imponerende det Hammarby får til i Stockholm, og svensk fotball generelt. Vi ønsker naturligvis å ta lærdom av det de har gjort, og har allerede planlagt en studie/inspirasjonstur til blant annet Sverige og Danmark i løpet av våren, bekrefter Amundsen-Ansari til TV 2, før han slår fast:

– Det å fylle Intility Arena er ikke noe som er gjort over natten, men vi har startet på en reise som vi har veldig troa på.

VIL FYLLE STADION: Vålerengas markedssjef Mehran Amundsen-Ansari vil fylle Intility Arena fremover. Foto: vif-fotball.no

Tar flere grep

Et av de mange grepene Vålerenga nå gjør for å øke interessen og trekke flere folk til hjemmekampene, er å bli mer synlige i nærmiljøet i hovedstaden.

Arbeidet med å trekke flest mulig tilskuere til søndagens første hjemmekamp for sesongen er allerede godt i gang.

– I dag reiser Osame Sahraoui og Seedy Jatta til Apalløkka skole sammen med OBOS for å dele ut 400 billetter til barna. Vi har inngått et samarbeid med Clear Channel for å bli enda mer synlige i bybildet, og vi engasjerer nærmiljøet rundt Intility Arena, opplyser Amundsen-Ansari.

– I samarbeid med OBOS vil vi også invitere alle våre samarbeidsklubber i og rundt Oslo på kamp i tiden fremover. I tillegg oppgraderer vi arrangementet i timene opp mot avspark, fortsetter han om grepene Vålerenga gjør for å vekke publikumsinteressen.

Dette er 30.000 Hammarby supportere på vei til serieåpning. Det er ikke sånn at nivået på Allsvenskan er himmelhøyt eller at det ikke er innflyttere i Stockholm. Ting som vi i Norge/Oslo bruker som unnskyldning. Dette handler nok mer om kultur og stolthet.pic.twitter.com/mAkuh2Fj5e — Martin R (@Mar10nR) April 4, 2022

Merker stigende interesse

Motstander søndag er FK Haugesund, som etter 1-3-tapet mot Sandefjord i serieåpningen forrige helg kanskje ikke er den mest attraktive motstanderen for publikum.

Men Vålerengas markedssjef merker likevel at interessen før kamp er stigende.

– Per nå har vi solgt rundt 5000 til kampen på søndag. Dette er et tall vi vet vil stige frem mot søndagen, og vi forventer rundt 7000 solgte billetter frem mot avspark, konkluderer han.