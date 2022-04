Klager inn Elden: – Han har en fot i hver leir

Faren til Birgitte Tengs' fetter klager inn John Christian Elden fordi han mener at han har brutt god advokatskikk. Elden avviser anklagene.

– Min oppfatning er at han blander kortene og har en fot i hver leir. Det synes jeg er feil og utidig, sier Jakob, faren til Birgitte Tengs' fetter.

TV 2 omtaler ham kun med fornavn for å holde fetterens identitet skjult.

Nylig sendte Jakob inn en klage på Elden til Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Kjernen i klagen er at Elden tidligere har representert mannen som i fjor ble siktet for drapet på Birgitte Tengs. Samtidig har han siden 1999 vært bistandsadvokat for foreldrene til Tengs.

Jakob mener at Elden har stått i veien for å få fjernet erstatningskravet fetteren ble idømt etter at han i lagmannsretten ble frikjent for drapet etter en av de mest utskjelte politietterforskningene i norsk historie.

Hadde Elden som advokat

I fjor ble en mann fra Haugalandet pågrepet og siktet i den 27 år gamle uoppklarte drapssaken. Pågripelsen skjedde etter at eksperter i Østerrike fant DNA på Tengs' strømpebukse som de mener er forenlig med siktede.

Det kom flere tips om mannen i forbindelse med drapet i 1995, og han har flere ganger også avgitt frivillig DNA-prøve i Tengs-etterforskningen uten at det førte frem før i 2021.

Siktede er straffedømt flere ganger tidligere, og han har tidligere blitt forsvart av Elden, men dette var lenge før han ble pågrepet i Tengs-saken.

Sjekket ut av saken

I klagen til disiplinærnemda mener Jakob at Elden har hatt et motiv for å hindre gjenåpning av erstatningssaken mot fetteren.

Han beskriver Elden som en «aktiv bistandsadvokat for å hindre gjenåpning» og mener at han sitter på begge sider av bordet.

Faren påpeker også at Elden etter den nye pågripelsen i Tengs-saken har uttalt seg om at han ikke tror at bevisene vil holde til å ta ut en tiltale.

Etter pågripelsen av mannen fra Haugalandet har politiet, i skriftlig form, sendt en bekreftelse på at fetteren ikke på noe tidspunkt har hatt status som mistenkt eller siktet i saken i nyere tid.

Elden: «Nøye vurdert»

Selv svarer Elden at verken han eller bistandsadvokatkollega Erik Lea er kjent med klagen.

– Det er uklart om faren her påstår å opptre på vegne av Birgittes foreldre eller den nå siktede personen, skriver Elden i en e-post til TV 2.

Han skriver også at farens egen advokat Arvid Sjødin har uttalt at han er fornøyd med lagmannsrettens fremdrift og utsettelsen av å se på begjæringen om gjenåpning til etter det er bestemt om det skal ta ut tiltale mot mannen som nå er siktet.

VIL BLI RENVASKET: Fetteren til Birgitte Tengs, her fra et intervju med TV 2 i 2010, bor fortsatt utenlands. Foto: TV 2

– Begge partene i saken er innforstått med at både advokat Erik Lea og jeg tidligere i annen sammenheng har bistått den nå siktede personen, men siden jeg har bistått foreldrene siden 1998, kunne jeg ikke bistå han som forsvarer i denne saken, skriver Elden.

– Foreldrene har bedt oss fortsette som bistandsadvokater, og da gjør vi selvsagt det. Foreldrenes forhold til erstatningsdommen har ikke endret seg etter at den nye personen ble pågrepet, men de avventer utfallet av etterforskningen og tiltalespørsmålet.

Nå er det opp til Disiplinærnemda hvordan saken skal behandles videre. Dersom de finner at det foreligger brudd på reglene for god advokatskikk, kan de reagere med kritikk, irettesettesle eller advarsel.

Normalt behandles klager innen seks måneder.

Sikker på å fjernet kravet

Ifølge faren til fetteren har erstatningsdommen vært veldig stigmatiserende for hans sønn. Samtidig har foreldrene til Birgitte Tengs flere ganger uttalt at de mener fetteren er skyldig.

Fetteren har valgt å bosette seg i utlandet som følge av konsekvensene saken har medført.

Selv er Jakob overbevist om at den sivilrettslige dommen vil bli fjernet en gang for alle.

– Det er jeg ett hundre prosent sikker på, sier han.