Påske-prisraset er i gang – disse varene får du billig nå

Hvert år kjemper lavpriskjedene Kiwi, Extra og Rema om at du skal gjøre storhandelen til påskeferien i deres butikker. For å lokke kundene har kjedene satt ned prisen på en rekke populære påskevarer.

– Det er over to uker siden Kiwi for alvor startet påskefeiringen og begynte å presse prisene på alt kundene trenger til påskefeiringen, uansett hvordan man feirer påske. Vi har presset ned prisene på alt fra grillmat, kald og varm drikke til appelsiner og annen kos til påsken, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin. Foto: Kiwi

Noen av varene som har lav pris er egne påskevarianter. 4-pakk med Solo Super er for eksempel ikke noe som vanligvis selges.

– Påsken er selvfølgelig viktig for Kiwi. Vi ønsker jo at kundene skal legge påskehandelen til oss, og derfor var vi tidlig ute med å presse prisene ned, sier Arvin, og legger til:

– Samtidig er vi mest opptatt av å være billigst hver dag hele året – det er jo flest hverdager. Det er beinhard konkurranse, men vi kan love at vi jobber hver dag for at kundene skal få de aller laveste prisene hos oss.

Se liste over produkter med nedsatt pris hos Kiwi nederst i artikkelen.

GRILL: Grillprodukter er blant varene med nedsatt pris. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Tøff konkurranse

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop sier Extra-kjeden merker at prisene på typiske påskevarer er på vei ned.

– Vi har lovet våre kunder, som også er våre eiere, at Extra skal være minst like billig som våre konkurrenter. Vi følger markedet tett og skal sørge for at våre kunder får den billigste handleturen, sier Kristiansen.

Han bekrefter at det er typiske påskevarer hvor det nå er tøff konkurranse om å være billigst.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop. Foto: Espen Solli

– Påsken er viktig for oss. Det er en tid med mange kunder i butikken, og det er en tid hvor kundene skal kjøpe litt ekstra god mat. Da er det viktig at vi gjør det vi kan for å være den billigste lavpriskjeden, sier Kristiansen.

Han påpeker at prisene kan forandre seg fra en dag til den neste.

– Det er tøff konkurranse for tiden. Dette er en sesong med mye prisbevegelse, og prisene kan endre seg raskt. Men kundene skal være trygge på at de får en minst like billig handlekurv hos Extra som hos de andre aktørene.

Noen eksempler på varer med nedsatt pris hos Extra per 6. april:

VARE PRIS 1.MARS PRIS 6.APRIL MODA SERVIETT GUL 33CM 50 STK 25,90 9,90 CLOETTA PÅSKESKUM 100G 24,90 9,90 NIDAR MARSIPANPØLSER 5PK 110G 34,90 18,30 IDUN KETCHUP UTEN SUKKER 510G 18,00 9,90 COOP LAMMELÅR M.BEN 3KG VV FR 139,00 79,00 NIDAR KOLIBRIEGG FLOWPK 58G 24,90 14,90

– Intet unntak i år

Rema har flere tilbud som varer til og med påskeaften 16. april, for eksempel disse:

KVIKK LUNSJ 6-PK - 39,80

SOLO SUPER 4P - 49,00 + pant

APPELSINER I LØSVEKT - 13,90 pr kg

HEL LANDKYLLING - 79,90 pr kg

FREIA STORPLATER - 19,90 pr stk

– Rundt påsketider, som alle andre sesonger, er det alltid intens konkurranse og mange priskutt, og i år er ingen unntak, sier Line Aarnes, som er direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000.

– Vi har kuttet prisene på mange populære påskevarer for å sørge for at våre kunder får den billigste påskehandelen. Vi selger også en rekke varer billigere enn på samme tid i fjor, som Solo Super 12 pk, melkesjokolade og firkløver for å nevne noen, sier Aarnes.

Listen fra Kiwi

Varer med nedsatt pris hos Kiwi per 6. april: