Spesialenheten henlegger sak mot politiet etter Bislett-skytingen

Spesialenheten har påtaleavgjort saken mot to tjenestepersoner som 9. november 2021 skjøt og drepte Rustam Louis Foss (33) på Bislett i Oslo.

– Spesialenheten mener at politiet befant seg i en nødvergesituasjon da skuddene ble avfyrt, og at bruken av skytevåpen var nødvendig og forsvarlig, skriver de i en pressemelding.

Videre skriver enheten at etterforskingsresultatet taler sterkt for at tjenestepersonen som avfyrte skuddet ikke har gjort noe straffbart.

– Det samme gjelder for politiets samlede oppdragsløsning. Straffeforfølgingen mot tjenestepersonene er derfor henlagt som intet straffbart forhold anses bevist, står det videre.

Politi ble skutt i foten

Det var klokken 9 om morgenen politiet fikk beskjed om at en mann hadde angrepet noen med kniv.

Politiet forsøkte først å stanse Foss ved å kjøre på ham, men valgte etter hvert å bruke våpen da han gikk til angrep på politibetjentene. Avdøde ble truffet med fem skudd i overkroppen, ifølge spesialenhetens påtalevedtak.

I sakens etterforskningsdokumenter kommer det frem at en politibetjent ble skutt i foten under hendelsen. Vedkommende hadde først trodd skaden skyldtes et knivstikk, men forsto etter hvert at han hadde blitt skutt i foten.

USIKKERT: I spesialenhetens påtalevedtak kommer det frem at de ikke har klart å fastslå hvem av politibetjentene som avfyrte de dødelige skuddene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er ikke klart hvem som har avfyrt skuddet som traff politibetjenten, og ifølge spesialenhetens dokumenter ble det ikke fulgt opp av de to politibetjentene.

– Han husker ikke når skuddet i foten kom, men tenker det var nødvendig at det ble skutt og at det ikke spiller noen rolle hvem av dem som avfyrte skuddet som traff ham i foten, står det i påtalevedtaket.

Var på permisjon

I vedtaket konkluderer spesialenheten med at det ikke er mulig å fastslå hvem av de to tjenestepersonene som avfyrte de dødbringende skuddene – og understreker at det uansett ikke har betydning for den strafferettslige vurderingen av saken.

SKUESPILLERTALENT: Rustam Louis Foss (33) kom inn på den prestisjetunge Teaterhøgskolen, og hadde spilt i flere filmer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Foss var på permisjon fra tvungent psykisk helsevern da hendelsen i Thereses gate på Bislett fant sted i høst.

Årsaken til at han var underlagt tvungent psykisk helsevern var at han året før ble dømt for å ha forsøkt å drepe en annen mann med kniv på Ankerbrua i Oslo, da han knivstakk en mann ni ganger.

Foss hadde tidligere kommet inn på den prestisjetunge Teaterhøgskolen i 2013, og flere i skuespillermmiljøet uttalte at de var i sjokk og sorg etter hendelsen.