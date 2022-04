Avgjørelse fra Høyesterett i hyttesaken

Som følge av pandemien ble det fra mars 2020 til juni 2021 innført krav om innreisekarantene fra Sverige.

For hytteeierne gjaldt det et begrenset unntak ved reise for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn uten overnatting.

Hytteeierne påsto at det skulle vært gjort mer omfattende unntak for dem så lenge de unngikk kollektivtransport og ikke hadde nærkontakter i Sverige.

De mente at karanteneplikten manglet hjemmel i smittevernloven og dessuten var i strid med menneskerettighetene og EØS-avtalen.

Men Høyesterett har konkludert – og kommet frem til at forskriftsvedtakene var lovlige.

– Høyesterett slo fast at tiltakene grep inn i retten til respekt for hjemmet etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Tiltakene grep også inn i retten til fri kapitalbevegelse etter EØS-avtalen, fastslår Høyesterett.



Rettighetene var likevel ikke krenket, fordi inngrepene var berettigede.



– Dette gjaldt selv om myndighetene ikke uttrykkelig hadde drøftet forholdet til Grunnloven, EMK og EØS-avtalen da tiltakene ble iverksatt, står det i en avgjørelse fra rettsinstansen.