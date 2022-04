Folk spør hvordan det er å rapportere slike grusomheter. Dette svarer jeg

Jeg har alltid syntes det har vært noe ekstra trist med eldre menns tårer. Det er et eller annet med levd liv som er etset inn i hver linje, hver rynke.

Derfor traff Valentins tårer meg.

Vi møtte han og søskenbarnet Irina etter en lang dag med jobbing i drabantbyen Butsja. Byen som nå har blitt synonymt med lik i gatene, tilsynelatende vilkårlige henrettelser og massegraver.

Vi så selv de døde ligge i gatene, på et jorde og i en bakgård.

De var alle eldre menn, kledd i sivile klær. Eller hvertfall tror jeg de alle var eldre menn. Et par var så ille tilredt at man egentlig bare kunne dømme utfra klærne de hadde på seg.

BUTSJA: Flere hundre sivile skal være drept i Butsja. Foto: Aage Aune / TV 2

Folk spør hvordan det er å skulle rapportere og bevitne slike grusomheter.

Selvfølgelig er det tøft. Men jeg ser på det som en grunnleggende del av jobben min som journalist. Å selv se med egne øyne hva som er har skjedd, forsøke å forstå, slik at jeg kan formidle videre til folk der hjemme.

Det er selvsagt tøft å se lik i gatene og ødeleggelser av et slikt omfang vi nå ser i Ukraina. Men det er ikke det som er det tøffeste.

Som alltid er det menneskemøtene som gjør sterkest inntrykk. Historiene til de som overlevde grusomhetene, og som nå må leve resten av livene sine med det de har sett og opplevd.

Som Valentin. Den pensjonerte fotballtreneren brøt sammen i gråt da vi spurte om han kjente noen som var drept. Han fortalte at flere av de han har trent opp gjennom årene var blitt drept av russerne, regelrett henrettet. Han fortalte om nære venner, som var blitt beskutt da de våget seg ut på balkongen sin for å se hva som skjedde i gaten de bodde i.

HENTER VANN: Valentin henter vann i byen Butsja. Foto: Aage Aune / TV 2

Som Marina. Hun og naboene satt ute i kulden og lagde mat over åpen ild da vi traff dem. De har vært uten strøm i over en måned, og i dag hadde de fått noen bokser hermetisert svinekjøtt og poteter av noen frivillige. Hun hadde aldri sett for seg at hun noen gang skulle havne i en slik situasjon, forteller hun.

Midt i intervjuet skvetter hun plutselig til og utbryter: «Mamma!» For plutselig er foreldrene hennes der. Det er første gang på 40 dager at de ser hverandre.

GLIMT AV HÅP: TV 2s team møtte Marina, som møtte foreldre igjen etter 40 dager. Foto: Aage Aune / TV 2

Vi blir stående og se på gjenforeningen. Familien holder rundt hverandre, og hulker.

«De er i live, det er det viktigste», sier Marina etterpå.

Hun tørker tårene, og jeg kjenner mine egne presse på. Vi blir stående og klemme en stund.

Ukrainerne kjemper sin livs kamp. For retten til å eksistere som selvstendig nasjon. Men selv oppe i denne kampen, i alle disse grusomhetene, møter de oss med åpenhet og varme. De deler historiene sine, og sammen deler vi smil.

Valentin, Marina, Sergej, Yaroslav, Agnessa og Diana. Jeg kunne fortsatt. Møter med mennesker som minner meg på at folk er grunnleggende fine.

Selv i alt det mørke, finnes det glimt av lys.