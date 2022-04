Jakob Oftebro: – Småbarnslivet er det ekte actionlivet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Snart kommer sesong 2 av den svenske thriller-serien «Hamilton», hvor norske Jakob Oftebro har hovedrollen. Skuespilleren innrømmer imidlertid at det ikke er under innspillingen han opplever mest action.

Den 18. april har sesong 2 av den svenske thriller-serien «Hamilton» premiere på TV 2.

Serien bygger på Jan Guillous bøker om den svenske agenten Hamilton – en av de mest suksessfylte bokseriene noensinne i Sverige.

Den har tidligere blitt filmatisert med blant andre Peter Stormare, Mikael Persbrandt og Stellan Skarsgård i rollen som agenten.

Lover mer action

Den norske skuespiller Jakob Oftebro (36) kapret rollen som den unge Carl Hamilton i den populære serien – uten å kunne svensk.

Til God kveld Norge sier han at det har vært en kjempekul utfordring, og at han brukte lang tid på å lære seg å snakke språket flytende.

Se hvor lang tid Oftebro brukte på å lære seg svensk i videoen i toppen.

Oftebro håper den andre sesongen lever opp til fansens forventninger.

– Det blir mer action, mer spenning og litt mer ekte krimsjanger. Kjedelig lite ulykker under innspilling av sesong 2 da, spøker skuespilleren.

Under innspillingen av sesong 1 i 2018 ble nemlig Oftebro brannskadet i ansiktet. Ulykken skjedde da de spilte inn en scene med opptøyer mellom politi og demonstranter i Stockholm.

HAMILTON: Her er Jakob Oftebro avbildet i rollen som unge Carl Hamilton. Foto: Johan Paulin

– Vi var ekstra forsiktige denne gangen, og det skjedde heldigvis ikke noe. Det er vi jo veldig glad for selvfølgelig.

Han forteller også at han tror det er håp for sesong tre, men at det ikke er helt godkjent enda.

– Det beste som har skjedd meg

Men selv om rollen i «Hamilton» byr på mye action, kan han avsløre at det ikke nødvendigvis er der han opplever mest spenning. I 2019 kunne han nemlig dele at han hadde fått sitt første barn sammen med kjæresten Hannah Chocron.

– Småbarnslivet er jo det ekte actionlivet. Man vet aldri hva som skal skje, hvilke farer som lurer bak hvert hjørne, når man plutselig bare blir bombet fra høyre og venstre. Så det er topp. Det er det beste som har skjedd meg, forteller skuespilleren.

På spørsmål om de har tenkt på flere barn, svarer Oftebro at en sesong to er enda ikke avklart på den fronten.

– Hun trives i glansen og får veldig mye god oppmerksomhet, avslutter han.