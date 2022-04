Svarer kryptisk om oppsiktsvekkende «kunstverk»: – Et påskemysterium

Flere våknet til gul maling på et bygg på Bryne. Instagram-bilder kan avsløre hvem som står bak, men ingen vil innrømme hva som egentlig har skjedd.

Natt til onsdag dukket det opp gul maling på et bygg på Bryne i Rogaland.

Flere tror det kan være et maleri av den lokale fotballspilleren Erling Braut Haaland som er under arbeid.

Ut fra malingens form kan det se ut som en jublene Haaland snart vil stå ferdigmalt på det gamle meieriet på Bryne

– Et påskemysterium

GULT ER KULT: Veggen er for øyeblikket bare malt i en gul farge. Foto: Bjarte Fossfjell

I januar skrev Stavanger Aftenblad at Bryne Næringsforening og den lokale gatekunstneren Pøbel hadde vært i en dialog om et maleri av fotballstjernen Haaland.

Det samme bygget som nå har fått maling på seg, var også avbildet i saken.

Leder i Bryne Næringsforening, Kenneth Lia, har sett gulmalingen, men svarer kryptisk når TV 2 tar kontakt angående maleriet.

– Nå er det snart påske, og fargen er jo gul. Dette er et påskemysterium og den beste påskekrimmen du kan få, sier han.

Avslører han seg?

TV 2 har forsøkt å kontakte kunstneren Pøbel, men har ikke fått svar på henvendelsene.

Mye kan likevel tyde på at det er Pøbel som står bak gulmalingen på Bryne.

På sin Instagram-profil har kunstneren delt flere bilder med gul maling i spann og på gamle brannslukningsapparat. Det er også delt et bilde av selve bygget på Bryne som har blitt malt.

Det er ikke skrevet noen kommentar til bildene annet enn en hashtag med kunstnernavnet.

Den anonyme gatekunstneren Pøbel er kjent for å lage sine kunstverk om natten, og har tidligere laget bilder av politikerne Bent Høie og Sylvi Listhaug.

Håper på Haaland

Ordfører i Time kommune, Andreas Vollsund (H), har sett at det har dukket opp gul maling på Bryne.

Han vet ikke om det skal bli et maleri av Erling Braut Haaland til slutt eller om det er noe helt annet.

– Det har vært mye rykter, men veggen er ikke kommunen sin, så vi har ikke noe med dette å gjøre, sier ordføreren til TV 2 og legger til:

HAALAND? Flere spekulerer i om det er et maleri av Erling Braut Haaland som er under arbeid. De gule linjene ut til sidene kan se ut som armer som strekker seg i været. Foto: Bjarte Fossfjell

– Jeg er like spent som alle andre, så får vi se. Det hadde vært kjekt å fått Erling på veggen.

Selv håper han at det er et maleri av Haaland, og innrømmer samtidig at han er fan av den talentfulle fotballspilleren fra Bryne.

– Her på Bryne heier alle på hvert sitt fotballag, men alle heier på Erling, forteller Vollsund.

Han krysser også fingrene for at det kan være kunstneren Pøbel som står bak.

– Det er ekstra kjekt dersom det er en lokal kunster som gjør noe med en lokal person. Det hadde vært vanvittig kult. Vi får bare håpe, sier Vollsund.