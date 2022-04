Kvinne fikk redusert straff for deltakelse i terrororganisasjonen IS

Kvinnen ble dømt til to år og seks måneders fengsel for deltakelse i terrororganisasjonen.

En kvinne er dømt for deltakelse i IS, men Borgarting lagmannsrett har redusert straffen med ett år. Et flertall mente at hun delvis var et offer for menneskehandel mens hun var i Syria.

Kvinnen reiste frivillig til Syria i 2013 for å bo sammen med sin norske ektemann som var fremmedkriger i Nusrafronten, senere ISIL. Etter at han døde i 2015 og kvinnen ikke hadde muligheter til å forlate Syria, mener imidlertid retten at kvinnen ikke lenger begikk et straffbart forhold, men befant seg i en tvangssituasjon.

– Ved den konkrete straffutmålingen la lagmannsretten blant annet vekt på at kvinnens rolle var mer beskjeden enn rollene til de som tidligere har vært domfelt for deltakelse i ISIL, skriver lagmannsretten.

Det var dissens mellom dommerne i saken. Et mindretall på to ville frifinne kvinnen helt. (NTB)