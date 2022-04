Hadde aldri trodd de skulle få dette i hagen

Den lille hageflekken bak huset hadde ligget mer eller mindre brakk i mange år. Årsaken til det var blant annet en gammel brønn og et stort skrått betongdekke – samt familiens, ifølge seg selv, manglende grønne fingre.

FØR: Trasig område med gamle murer, brønn og halvferdige prosjekter. Foto: Pandora Film/TV 2

– Vi ønsket at Tid for hage skulle finne en løsning angående den store betongklumpen, og at de kanskje kunne hjelpe oss med å etablere en lavterskel hage – gjerne med noe spiselig, forteller Eirik Torsvik og Monica Olsen Torsvik.

Overrasket med drivhus

Men Tid for hage og designer Therese Knutsen overrasket med drivhus. For i tillegg til å lage sitteplasser, lekeområde, bålplass og utekjøkken, satte de opp et stort drivhus der det problematiske betongområdet hadde vært.

ETTER: All plassen er utnyttet og et drivhus troner i midten. Foto: Pandora Film/TV 2

– Vi hadde aldri sett for oss at vi skulle få drivhus i hagen, sa paret da de fikk se det ferdige området.

– Vi har bryllupsdag i dag, og dette var litt av en presang!

DRIVHUS: Stort og innbydende, innredet for sosialt samvær. Foto: Pandora Film/TV 2

Drivhuset var innredet som et oppholdsrom med sofabord og stoler, og pyntet med prydplanter. Så kan familien selv velge om de vil ha det slik, eller om de i fremtiden vil bruke det mer som et tradisjonelt drivhus og dyrke for eksempel spiselige vekster.

Hageområder

– Først og fremst måtte vi gjøre noe med betongdekket som var der i forbindelse med den gamle brønnen. Jeg tenkte det kunne bli et bra fundament for et drivhus. Det blåser en del i denne hagen, og et drivhus vil gjøre at man kan sitte lunt og godt inne, og samtidig føle nærhet til hagen, forteller designer Therese.

MANGE ROM: Ved hjelp av levegger og nivåforskjeller skapes mange hagerom. Foto: Pandora Film/TV 2

– Deretter handlet det om å utnytte de nivåforskjellene som var her, og å finne egnede steder for utekjøkken, lek, avslapping og litt spiselige planter. Jeg ønsket å lage et innholdsrikt hageområde med variasjon, forteller hun.

Hagen ble delt inn i følgende områder:

Hagen ble delt inn i følgende områder:

Utekjøkken og spisebord ved husveggen . Alt dette ble plassert på den eksisterende terrassen. Kjøkkenbenken består av stor arbeidsflate, vask og skap for oppbevaring.

UTEKJØKKEN: God arbeidsflate og opplegg for vask og vann. Foto: Pandora Film/TV 2

Et lekeområde for familiens jenter, delvis skjult bak en levegg. Her ble det satt opp en liten pergola i svartmalte materialer, perfekt for hengestoler, ringer og turning som jentene var opptatt av. De fikk også en liten krok innredet som en is-kiosk.

LEK: En liten pergola der man kan ha hengestoler og turnringer. Foto: Pandora Film/TV 2

Drivhus med planerte områder utenfor på alle sider. Her er beplanting i krukker og bedkasser. En av bedkassene får prydpæretre som blikkfang, og spiselige panter rundt.

En trivelig benk i overgangen mellom hagens nivåer. Denne ligger i tilknytning til jentenes lekeområde. Bakken ble dekket med elvegrus, og det ble satt tørketålende planter inn under benken for å myke opp.

VARIERT: Spiselige vekster i kasse oppe bak benken, prydplanter og plen ved lekeområdet. Foto: Pandora Film/TV 2

En liten bålplass på veien opp mot drivhuset. Ildstedet består av betongkum som ble heist på plass. Også her er det elvegrus på bakken. Stolene er lette og kan enkelt brukes både her og inne i drivhuset.

BÅLPLASS: Enkelt og effektivt ildsted laget av betongkum. Foto: Pandora Film/TV 2

Terrasserer skrå områder – så fint kan det bli

Denne hagen hadde jo ulike nivåer – lavest nede ved huset og høyest der drivhuset ble plassert. Også adkomsten til denne hagedelen gikk via trapper og bakke opp langs siden på huset.

Therese ønsket å bygge kanter og trappetrinn på ulike steder, slik at man endte opp med en rekke større eller mindre flate områder. For å terrassere på denne måten ble det brukt svillematerialer rundt bålplassen og ferdiglagete betongtrinn i overgangen opp mot drivhuset.

NIVÅFORSKJELLER: Terrassering innrammet i pene materialer. Foto: Pandora Film/TV 2

Videre ble det tatt utgangspunkt i den gamle muren og det skille den utgjorde. Men muren er ikke lenger synlig. Den ble skjult enten med trematerialer, sittebenk, eller med et spesialtilpasset vannanlegg i sortlakkert metall.

På denne måten blir nivåforskjellene til dekorative områder for krukker, store steiner, vakre planter og sildrende vann.

VANN: To kar og en pumpe gjør at vannet renner fra øverste til nederste nivå. Foto: Pandora Film/TV 2

Levegger

Det er en del vind i denne hagen, så levegger stod høyt på huseiernes ønskeliste.

Designer Therese tok utgangspunkt i husets kledning og den eksisterende terrassen i trykkimpregnert tre, da hun skulle velge materialer for disse. Alt dette er materialer som over tid vil gråne.

– Ta utgangspunkt i det som finnes fra før: Huset, fargene og annet. Men pass på å variere struktur i materialer og beplanting får å få en fin helhet til slutt, sier Therese.

HELHET: Det skapes helhet når man bruker samme materialer, men fint å variere med ulik struktur. Foto: Pandora Film/TV 2

Her har hun bestemt at noen av leveggene skal lages i kløyvd trykkimpregnert furu som så skal monteres som overlappende «takstein». Kløyvd treverk har nemlig en annen struktur enn den glatte overflaten man vanligvis ser.

Det ble først bygget et rammeverk med spikerslag, og så ble kløyvde trebiter montert på dette.

LEVEGG 1: Kløyvde planker i trykkimpregnert treverk. Foto: Pandora Film/TV 2

Men en av leveggene fikk et helt annet utrykk – nemlig fotoprint. Her hadde Therese fått printet foto av strå og gress på metallplater. Platene vil tåle vær og vind. Disse ble også festet i en treramme og satt på plass på enden av terrassen.

LEVEGG 2: Foto printet på værbestandig metallplate. Foto: Pandora Film/TV 2

Fått grønne fingre!

De glade hageeierne forteller at de koste seg masse i hagen utover høsten i fjor. De satt en varmeovn inn i drivhuset, og kunne dermed nyte lune kvelder, også etter at sommeren tok farvel.

De hadde ønsket seg en lavterskelhage, men nå når de har fått drivhus virker det som ambisjonene har steget.

– Vi er godt i gang med å forkultivere inne. Vi har sådd blant annet tomater og agurker, forteller Monica og fortsetter:

ARBEID: Her lages rammeverket til fotoleveggen. Foto: Pandora Film/TV 2

– Med drivhus har vi jo helt andre muligheter enn det vi hadde før! Vi har også bestilt hyller for bedre plassutnyttelse, så her skal det dyrkes ting!

