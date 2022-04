Slik bruker russerne andre verdenskrig-metoder for å knuse lokal motstand

Bildene av de drepte innbyggerne i den ukrainske byen Butsja har sjokkert en hel verden.

Nå advarer eksperter om at man kan bli nødt til å stålsette seg for mer.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen mener Russland bruker en gammel og velkjent taktikk, og frykter flere sjokkoppdagelser den kommende tiden.

– Jeg er redd for det. Russerne har drevet med bortføring i relativt store mengder, og forbi byene Kharkiv og ved Izum er det rapportert om oppsamlingsleire for sivile som blir plukket ut, avhørt, og sendt videre.

Eksistensen til disse leirene er bekreftet av satelittbilder, og det er rapportert om flere tilsvarende oppsetninger, blant annet ved byen Kherson.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, og er ekspert på Ukraina krigen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Samler motstandere i leirer

Ydstebø sier Russland er kjent for taktikken der viktige personer i lokalmiljøet og sivile autoritets- og myndighetsfolk blir hentet ut og sendt videre.

Målet er blant annet å svekke ledelsen og moralen i motstandskampen mot invasjonsstyrken.

– Dette er et mønster som går tilbake til måten Russland brukte for å ta kontroll over Øst-Europa, både før og etter andre verdenskrig. De tar rett og slett vekk personer som kan utgjøre en trussel for dem, sier Ydstebø.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er krystallklar på at alle eventuelle krigsforbrytelser må dokumenteres, slik at de rette kan bli stilt til ansvar for ugjerningene.

– Det er sjokkerende bilder fra Butsja. Jeg vet ikke om det ligger en strategi bak dette, men det er klart at det er president og statsleder Putin som har beordret denne angrepskrigen. Han er ansvarlig, sier Karlsen.

HOVEDLÆRER: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved stabsskolen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Putin på tiltalebenken?

Også han mener det er grunn til å frykte flere brutale inntrykk, etter hvert som russerne trekker seg ut av ulike områder.

– Jeg tror vi skal være redde for nye grusomme bilder, ikke minst fra Mariupol, som ligger fullstendig i grus.

Russland har hele tiden nektet for å stå bak massakren av de sivile i Butsja, men flere satelittbilder avslører at innbyggere var drept mens russiske soldater befant seg i området.

– Hvordan vurderer du muligheten for at Putin blir stilt for riksrett, tiltalt for krigsforbrytelser?

– Det tror jeg vi skal overlate til folkerettsjuristene, så må vi få en grundig etterforskning slik at ingen kan så tvil om resultatet, sier Karlsen.

NEKTER: Russland-president Vladimir Putin har hele tiden hevdet at Ukraina-krigen er en militær spesialoperasjon. Statsledelsen benekter krigsforbrytelsen i Butsja. Foto: Sergei Karpukhin

– Jokeren i det hele

Enn så lenge fortsetter krigen, og nå er den inne i sin sjette uke.

De russiske styrkene har trukket seg bort fra Kyiv-området, og ifølge Ydstebø kan det se ut som soldatene nå prioriterer utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk.

– Et av de uttalte målene med krigen var at separatistene skulle få kontroll over hele fylkene. Man kan forvente en offensiv dit, med mål om å isolere Luhansk og Donetsk fra resten av Ukraina. På den måten kan de låse inne de ukrainske styrkene der, og hindre at forsterkninger kommer til.

Ydstebø mener dette ikke er en ny strategi, men heller en tilpasning i kjølvannet av alle tapene russiske styrker har lidd disse seks ukene.

– Så er det jokeren i det hele - hvordan vil Ukraina kontre denne offensiven? Vil de forholde seg passive, eller vil de være aktive og prøve å forstyrre forberedelsene og oppstarten til russerne? Kanskje de vil starte sin egen motoffensiv? Det gjenstår å se.

ØDELEGGELSER: En ukrainsk soldat fotograferer medsoldaten sin foran en ødelagt russisk stridsvogn. Militærekspertene TV 2 har snakket med tror de harde kampene vil fortsette i tiden som kommer. Foto: Zohra Bensemra / Reuters

Krigens slutt?

Ydstebø tror fortsatt man vil se mange harde kamper den kommende tiden - særlig i sør.

– Alt kommer an på hvilke muligheter ukrainerne selv ser. De leser bildet på en helt annen måte enn oss som sitter langt vekke, og vurderer hvordan de ser for seg å lande denne krigen. Fortsatt tror jeg vi ser for oss en periode med regulær krigføring før partene blir så utmattet at de velger å gå til forhandlingsbordet.

Oberstløytnanten er imponert over ukrainernes sin evne til å ta initiativ og utnytte militære muligheter når de dukker opp. Et eksempel på dette er de ukrainske motstøtene rundt Kyiv og i nord.

– Hvordan kan ukrainerne best forsvare seg fremover?

– Jeg tror det vil være en blanding mellom å forstyrre og bryte opp de offensive russiske forberedelsene, etter hvert som krigens dynamikk åpner flere muligheter, sier Ydstebø.

Denne uken møtes Nato-landene sine utenriksministre i Brussel. Oberstløytnant Hågen Karlsen tror det blir et betydelig politisk press på flere sanksjoner mot Russland.