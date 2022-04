Klopp med klar beskjed om Braut Haaland

Jürgen Klopp avviser at Liverpool planlegger et bud på Dortmunds superspiss Erling Braut Haaland til sommeren.

Erling Braut Haaland har blitt koblet til storklubber som Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City, Manchester United og Liverpool på ryktebørsen i lang tid.

Men nå er det klart at det i hvert fall ikke blir en overgang til Liverpool for 21-åringen til sommeren. Liverpools manager Jürgen Klopp gjør det klart at klubben ikke planlegger noen bud på den ettertraktede angriperen.

– Vi kommer ikke til å gå inn på noe der, sier Klopp om Braut Haaland i et eksklusivt intervju med tyske Bild, ifølge VG, som omtalte saken først.

Klopp svarer kontant «nei» når Bild spør den profilerte manageren om Haaland er en spiller Liverpool vil kjøpe.

Pappa Haaland: – Skal det være et argument?

Tyskeren beskriver opplysningene om overgangssummen for Braut Haaland som galskap. Ulike medier har hevdet at klubben som vil kjøpe Haaland må legge over 3,5 milliarder kroner totalt på bordet for å angriperen som har scoret 80 mål på 83 kamper for Borussia Dortmund siden januar 2020.

– Tallene på bordet er galskap. Vi er ikke i nærheten av dem. For å være ærlig, ønsker jeg det ikke. Det vil ikke være gøy, slår Klopp fast.

Haalands pappa, Alfie, reagerer imidlertid på Klopps uttalelser.

– Crazy summer? Skal det være et argument? sier Haaland senior til VG.

Liverpool-fansen: – Det var ventet

Formann Pål Chr. Møller i Liverpools skandinaviske supporterklubb mener at det var forventet at rødtrøyene ikke planlegger et bud på Erling Braut Haaland til sommeren.

– Når gode spillere er tilgjengelige, så vil det alltid være masse spekulasjoner rundt dem. Men jeg har aldri følt at Liverpool har vært nære å kjøpe Erling Braut Haaland. Nå kjøpte klubben nettopp Luis Díaz, som er en ny strålende angrepsspiller, sier Møller til TV 2, og legger til:

– Så ble Diogo Jota kjøpt i fjor, og har bidratt til å styrke angrepet betraktelig. Så jeg føler at et kjøp av Braut Haaland aldri har vært høyt oppe på listen i Liverpool, påpeker han.

– Ikke aktuelt å kjøpe en spiller for så mye penger

Supporterlederen minner om at Liverpool heller ikke har for vane å punge ut milliarder for nye spillere under Klopps ledelse.

STØTTER KLOPP: Den norske Liverpool supporterklubbens leder, Pål Christian Møller. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Med Braut Haaland er det jo enormt mye penger involvert, og Liverpool er en av de klubbene som bruker minst penger netto, altså etter kjøp og salg. Å kjøpe en spiller for store beløp er nok kun aktuelt hvis de selger Salah dersom kontraktsforhandlingene ikke lykkes, men nå ser det jo ut som om Salah blir i Liverpool. Så jeg tror det ikke er aktuelt å kjøpe en spiller når det er snakk om så ekstremt mye penger, konstaterer han.

– Tror du noen Liverpool-supportere nå blir skuffet over at Braut Haaland ikke ender på Anfield?

– Nei. Jeg personlig har full tillit til Klopp, han har løftet klubben til å bli en av verdens beste. Men det er jo alltid gøy når en spiller som Haaland, som er norsk, gjør det så utrolig bra. I Liverpool er det imidlertid laget vi holder med, det har egentlig ingen betydning hvilke nasjonalitet spillerne har. Selv om Braut Haaland er en topp, topp spiller, så tror jeg ikke mange fans er skuffet, og hadde regnet med det ville skje, svarer Pål Chr. Møller i Liverpools supporterklubb.