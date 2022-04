Enorme skader i Tsjernihiv – køen av sultne mennesker strekker seg langt

Lenge før TV 2 når frem til byen, må vi kjøre av hovedveien. Alle broene rundt Tsjernihiv er ødelagte, for å hindre de russiske styrkene i å erobre byen.

MATMANGEL: Tsjernihiv har vært beleiret av russiske styrker i flere uker. Det er stor matmangel i byen. Foto: Aage Aune / TV 2

Sprengte broene

For litt over en måned siden hadde over 300.000 innbyggere sitt hjem her. Under kamphandlingene flyktet minst halvparten av byens befolkning, resten forsøkte å overleve så godt de kunne i en stadig mer sønderbombet by.

UTBOMBET: En boligblokk i Tsjernhiv viser tydelig preg etter kamper. Foto: Aage Aune / TV 2

Tsjernihiv ligger bare ti mil fra grensen til Russland og Hviterussland, og ble raskt angrepet av russiske styrker. I flere uker var byen under beleiring, og ble kontinuerlig beskutt med artilleri.

De sprengte broene som hindret russerne i å ta byen, er nå et hinder for å få fram livsviktig hjelp og forsyninger.

STORE SKADER: En boligblokk er delvis i ruiner etter angrep. Foto: Aage Aune / TV 2

En midlertidig bro som er satt opp gjør det mulig for en liten varebil med forsyninger å komme inn i Tsjernihiv. TV 2 fikk lov til å være med.

En humpete grusvei tar reporterteamet det siste stykket inn til byen. Nærmere bykjernen, eller det som er igjen av den, er boligene fullstendig sønderbombet.

BARRIKADER: Innbyggerne forsøker å forsvare seg mot invasjonen. Foto: Aage Aune / TV 2

I kø for å få mat

Inne i sentrum har folk så smått begynt å våge seg ut i gatene igjen. Foran bankene er det lange køer, det samme er det ved steder det er mulig å få tak i mat.

I matkøen som strekker seg over hele parkeringsplassen treffer TV 2 tobarnsmor Oksana. Hun har ventet lenge i det sure aprilregnet

– Vi har bare litt mat igjen i huset, men det er ikke nok, forteller Oksana. Derfor kom vi hit klokka sju i morges. Nå har vi stått fem timer i kø.

De heldige får et par frosne fisk, noen kjeks og litt cornflakes.

Tsjernihiv er blant de eldste byene i Ukraina, og var viktig allerede under Kyivriket. Den historiske byen ligger ved elven Desna. Ordføreren i byen har opplyst at over 70 prosent av byen nå er ødelagt.

Feirer med dans og sang

Under den russiske beleiringen har byen vært uten vann og strøm i lengre perioder.

I sentrum av Tsjernihiv treffer TV 2 den eldre kvinnen Lydia, som forteller at hun feirer dagen i dag:

– Vi fikk igjen strømmen i dag! Vi sang og danset sammen med naboene våre fordi vi endelig har elektrisitet igjen.

GLAD: Lydia feiret i dag. Foto: Aage Aune / TV 2

Men selv om russiske styrker har trukket seg ut av Ukraina i dette området, tror ukrainske styresmakter at Putin planlegger et nytt større angrep mot Tsjernihiv.