Artist Bobby Rydell er død

Sanger Bobby Rydell gikk bort tirsdag og ble 79 år. Det skriver den amerikanske avisen The New York Times.

Ifølge talsperson Maria Novey døde artisten av komplikasjoner knyttet til lungebetennelse.

I dag har han over 200.000 månedlige lyttere på musikkstrømmetjenesten Spotify. Låtene som ligger på toppen av de mest populære er blant annet «Sway», «Volare» og «Forget Him». Sangene hans besto både av kjærlighetsballader og rock and roll.

Han ble sett på som et tenåringsidol på 1960-tallet. I tillegg til å drive med musikk, debuterte han også som skuespiller i «Bye Bye Birdie». Filmen kom ut i 1963.

Rydell ble også en inspirasjon for musikalen «Grease» på 70-tallet. Skolen i filmen og Broadway-musikalen, «Rydell High School», ble nemlig oppkalt etter artisten.

Artisten ble født og vokste opp i Philadelphia, i nærheten av Frankie Avalon (81) og Fabian Forte (79) som senere sammen ble til «Golden Boys». Trioen turnerte sammen siden 1985.

TRIO: Frankie Avalon, Fabian (Forte) og Bobby Rydell var populære både som gruppe og soloartister. Foto: Vartan Boyajian / AP

I likhet med Rydell, var de to andre artistene også kjent som tenåringsidoler på 1950- og 1960-tallet. Sammen sang de blant annet hver sine mest populære låter.

Til tross for hans alder, fortsatte Rydell å holde konserter livet ut. Artisten slet med alkoholmisbruk i flere år, og i 2012 måtte han gjennomgå en nyre- og levertransplantasjon og senere en hjerteoperasjon. Likevel sto musikken hans sterkt i tiden etter operasjonene og konserter ble holdt, skriver The New York Times.