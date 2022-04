Ed Sheeran vant plagiat-sak

Ed Sheeran (31) har hele tiden benektet for at han har kopiert sangen «Oh Why» som Sami Chokri slapp i 2015, under artistnavnet Sami Switch.

Grimeartisten og hans produsent Ross O’Donoghue hevder at «Oh»-passasjen i «Shape of You» er slående lik refrenget i hans låt «Oh I».

Nå er resultatet fra opphavsrett-rettssaken klar.

«Signifikante ulikheter»



Der har dommeren i Londons High Court konkludert med at Sheeran ikke er skyldig i å ha brutt opphavsrettsloven.

Dommer Zacaroli sa at Sheeran verken bevisst eller ubevisst har kopiert frasen fra sangen da han skrev «Shape of You», og at bevisene er utilstrekkelig, melder britiske medier.

I rettslige dokumenter The Independent har fått, gjengir avisen dommerens begrunnelse:

LONDONS HIGH COURT: Den britiske artisten tegnet under rettssaken. Foto: Elizabeth Cook /Pa photos

«Mens det er likheter mellom «Oh Why» og «Oh I»-passasjen, er det også signifikante ulikheter»..... «Jeg konkluderer med at Mr Sheeran ikke har hørt «Oh Why». og at han i alle fall ikke har bevisst kopiert passasjen.

I avgjørelsen kommer det frem at dommeren sier at det er utilstrekkelig bevis for bevisst kopiering.

Under kjennelsen sa Zacaroli at de to frasene har svært forskjellige roller i de to sangene.

Dommeren sa at notene er så bevisst i «Shape of You», at det ikke er troverdig at Sheeran og hans låtskrivere har søkt inspirasjon fra andre, og selv om han skulle ha gjort det, er Chokris låt langt fra en åpenbar kilde, skriver The Independent.

Striden startet i 2018

Sheeran og de han skrev låten med startet en rettslig prosess i mai 2018, og ba London High Court om å erklære at de ikke hadde brutt opphavsretten.

I juli svarte Chokri med et krav hvor han hevdet brudd på opphavsrettsloven, krevde erstatning og ville ha en redegjørelse for fortjenesten låten hadde fått.

Siden den rettslige prosessen startet har Sheerans royalties på «Shape of You» vært fryst. Ifølge BBC anslås låtens royalties til å ligge på om lag 240 millioner kroner.

Sang under rettssaken

Under de 11 dagene saken gikk for retten forrige måned, benektet Sheeran at han «låner» ideer fra ukjente låtskriver uten å kreditere dem. Chokri har beskyldt Sheeran for å unnlat å kreditere dem fordi de «ikke er store nok artister».

I løpet av rettssaken har Sheeran blant annet sunget i retten. Ifølge BBC har han brukt låter som Nina Simones «Feeling Good» og Blackstreets «No Diggity» for å illustrere hvor identiske utdrag kan høres ut i popmusikk.

– Hvis du synger dem alle i samme toneart, så høres de helt like ut, forklarte Sheeran i retten.