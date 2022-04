Ekspertens terningkast: Derfor er Manchester City favoritter

Se Manchester City - Liverpool på TV 2 Sport Premium 1 og Play søndag fra kl. 16.30!

Søndag er det duket for årets skjebnekamp i England – Manchester City mot Liverpool. Kampen som utvilsomt vil være avgjørende for hvem som krones konge i den 30. utgaven av Premier League.

EKSPERT: TV 2s kommentator og fotballekspert, Simen Stamsø-Møller. Foto: Daniel Sannum Lauten, TV 2

På ett tidspunkt så Manchester City ut som krystallklare gullfavoritter, med en luke på tolv poeng ned til ettermiddagens gjester. Liverpool har imidlertid kjempet konsekvent med nebb og klør, og redusert gapet til kun ett poeng.

– Begge lag er såpass mye bedre enn alle andre. Dette kommer til å være veldig opp til individuelle prestasjoner, sier TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller.

Eksperten har satt gigantenes ellevere opp mot hverandre, og vurdert begge lags vinnersjanser i ettermiddagens sammenstøt.

Brasiliansk briljans

Det første navnet i hvert lags startoppstilling tilhører to brasilianske keeperstjerner. Både Ederson og Alisson har stått som murer mellom stengene denne sesongen, og marginene som skiller dem er syltynne, påpeker TV 2s ekspert.

Ederson: Terningkast seks

– Ederson er blant de aller beste keeperne som finnes. Han får ikke alltid den anerkjennelsen han fortjener. Han har en helt unik spillestil, og er blant de roligste målvaktene jeg noen gang har sett. Det er presisjon og kvalitet, og ikke minst helt voldsomme tilslag. Du ser på hele fyren at han ikke er redd for noen ting. Han er en god skuddstopper, men ikke topp fem på det området, sier Stamsø-Møller.

AVGJØRENDE: Både Ederson (t.v.) og Alisson (t.h.) har vært helt avgjørende for sine lag denne sesongen. Foto: PETER POWELL

Alisson: Terningkast seks

– Alisson ligger hakket foran, mener jeg. Han har en enorm rekkevidde, veldig god spillforståelse, og er så god på å improvisere og reagere. Han har ikke den samme pasningsfoten som Ederson, og har litt flere graverende feil, men retter det opp med enda flere avgjørende redninger. Én mot én alene mot ham, kommer jeg ikke på noen bedre i verden, hyller eksperten, og legger til:

– Han har vært så avgjørende i Champions League også. Forskjellen han utgjør er så stor med tanke på hvem han erstattet. Han har hevet dette Liverpool-laget til et nytt nivå.

– Verdens beste høyreback

Tittelrivalene kan skryte av de to beste backfirerne i ligaen. Manchester City har kun sluppet inn 18 mål denne sesongen. Liverpool ligger hakket bak, med 20 mål i mot.

Vertene stiller imidlertid uten sin stoppergeneral Rúben Dias grunnet skade, og får derfor et svekket terningkast av TV 2s ekspert.

Manchester Citys forsvar: Terningkast fem

– Med Dias i laget får de en klink sekser, men uten ham blir det kun en femmer. Det er ikke det verste forfallet City kunne hatt, men det kan bli helt avgjørende at han ikke spiller. Det er omtrent som om Liverpool skulle vært uten van Dijk. Absolutt et potensielt problem, påpeker eksperten.

Han sparer ikke på rosen for en annen City-forsvarer, João Cancelo.

– Cancelo har denne sesongen vært ligaens beste venstreback. Han er en helt fabelaktig spiller. Jeg har aldri sett noen være så dominant på backplass før i England.

Liverpools forsvar: Terningkast seks

Gjestene fra Merseyside har den bedre backfireren når Rúben Dias er ute, mener eksperten, og peker ut nok en back som forsvarets store stjerne.

– Liverpool har selvfølgelig et bedre forsvar når Dias er ute. Robertson og van Dijk er alltid gode, men denne sesongen har Alexander-Arnold vært helt enestående. Han har et ekstremt pasningsregister jeg ikke har sett maken til, det er ingen med bedre pasnings- og innleggsføtter i verden.

– Mot Benfica så man det igjen. Helt uanstrengte, millimeterpresise pasninger på seksti meter. Produksjonen hans de siste fire sesongene har vært helt enorm. Verdens beste høyreback, slår han fast.

Det er en tett kamp mellom forsvarsrekkene, men med Citys portugisiske stjernestopper ute, mener Stamsø-Møller at Liverpool ligger et lite hakk høyere enn de himmelblå.

– Det er veldig jevnt her når alle er skadefri. Jeg ville hatt tre av fire spillere fra begge forsvar på et verdenslag. Men per nå er Liverpool hakket bedre, konkluderer han om forsvarene.

De Bruyne best: – Kommer til å bli helt avgjørende

Både Pep Guardiolas og Jürgen Klopps mannskap inneholder noen av de mest talentfulle og ferdighetsrike midtbanespillerne i verden. Følgelig blir det en svært jevn konkurranse mellom lagenes trioer på midten.

Midtbaner: Terningkast seks

TV 2s ekspert sier at på ankerplass har Liverpool en ørliten fordel, mens City i sin helhet har den bedre midtbanen, med én avgjørende indreløper på et helt annet nivå.

– De spiller jo en lik formasjon, og både Citys og Liverpools midtbane er selvfølgelig på aller øverste nivå. Rodri har tatt kjempesteg de siste årene, og man begynner virkelig å se formatet hans. Men Fabinho er verdens beste i sin posisjon. Han er mer komplett, både defensivt og offensivt. Han er så rolig og trygg, men scorer også avgjørende mål. Fabinho er litt foran Rodri.

– Det er de Bruyne som åpenbart skiller seg ut av indreløperne. Der er det så vanvittig mye kvalitet. Han kommer til å bli helt avgjørende denne kampen.

VERDENSKLASSE: Kevin de Bruyne nyter nok en strålende sesong. Her fra seiersmålet mot Atlético Madrid i midtuken. Foto: Darren Staples

Stamsø-Møller gir begge lag toppkarakter.

– Helt klart terningkast seks på begge lag.

– Messi-opplegg

Som to av verdens mest komplette lag, er det ingen overraskelse at både hjemme- og bortelagets angrepsrekker fyrer på alle sylindre denne sesongen. Fotballeksperten hevder at Liverpools fronttrio er verdens beste.

Liverpools angrep: Terningkast seks

– Liverpools frontrekke er verdens beste, hvert fall når det gjelder bredde. Alle er i kjempeform, kanskje utenom Salah som har hatt et lite formdupp. Men det han gjorde i høst var helt unormalt, det var jo Messi-opplegg. Selv om han er blant de beste spillerne, var det i overkant av det man kan forvente på ukentlig basis, roser Stamsø-Møller.

– Også har de selvfølgelig Mané, Jota og nysigneringen Diaz, som alle leverer på høyt nivå. Terningkast seks.

Manchester Citys angrep: Terningkast fem

Det finnes ikke mye å pirke på hos Manchester City denne sesongen, utenom én ting. På spissplass har det vært usedvanlig mye rotasjon, der en midtbanemann som oftest har måttet oppta rollen.

Det er en liten ripe i lakken, i følge TV 2s ekspert.

– For Citys del er det ikke samme råskap. Det blir mange avgjørende kamper der de bruker en midtbanespiller som spiss. Det er åpenbart at både klubben og manageren kjenner på det. Det er helt sikkert derfor de gjør fremstøt for Haaland og hvorfor de var så nære Kane i sommer.

– Der er det noen spørsmåltegn jeg ikke er helt overbevist om at skal fortsette å bære dette laget til nye høyder. De får terningkast fem. Men det er noe med måten de spiller de siste årene, det er så innmari satt under huden til spillerne. De har nesten alltid gode kamper.

Sum Manchester City: 22

Sum Liverpool: 24

Til tross for Liverpools marginale kvalitetsfordel i ettermiddagens duell, spilles kampen på festningen Etihad Stadium – en arena Guardiola og co. kun har tapt to kamper denne sesongen på. Den statistikken har de neppe intensjoner om å forverre mot gullrivalene.

Ikke minst har de sett glimrende ut i storkampene, inkludert to sterke 1-0-seiere mot Chelsea, 5-0 mot Arsenal og 4-1 mot byrivaler Manchester United.

Stamsø-Møller setter derfor pengene på de lyseblå vertene fra nord-England.

– De kommer til å ha initiativet i perioder hver, ingen kommer til å dominere hele veien. De er så gode, disse lagene, at det kommer til å avhenge av tilfeldigheter, flaks og uflaks.

– Det er vanskelig å spå utfallet av en slik kamp, men jeg holder City som en liten favoritt. På hjemmebane er de så gode i disse toppkampene. Ikke minst var de best på Anfield i oktober. Derfor mener jeg det er en ekstremt knepen fordel til City.

