Lar seg ikke stoppe av sanksjoner: – Putin gambler for å ta revansj

Sanksjonene fra Vesten har så langt ikke ført til at Russland vil avslutte krigen. Europa har imidlertid ett grep de kan ta som virkelig vil svi for Putin.

Sanksjonene mot det russiske regimet har så langt ikke hatt stor virkning på hovedmålet, nemlig å tvinge Russland til å endre den politiske kursen, mener Russland-forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi.

VIRKER IKKE: Russland-forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) sier sanksjonene mot Russland foreløpig ikke har stor virkning. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Man vil måtte vente på den økonomiske effekten og se hvorvidt regimet er opptatt av økonomi. Det ser ut til at det russiske regimet foreløpig er opptatt av ideologi og å påføre stor skade på Ukraina, sier Godzimirski til TV 2.

– Vi har ingen garanti for at sanksjoner vil virke slik vi håper de skal virke.

Strammer grepet om eget folk

Mange i Vesten hadde en forventning om at sanksjoner mot Russland ville skape en bølge i det russiske samfunnet som skulle tvinge regimet til å endre kursen, dersom Russland gikk til angrep på Ukraina.

Nå som Russland har angrepet og Vesten har innført sanksjoner, kan man slå fast at det foreløpig ikke er det som skjer.

– Det var også folk som mente at en slik krig ville føre til at Russland ville stramme grepet enda mer om samfunnet. Det er akkurat det som faktisk har skjedd, sier Godzimirski.

Putins regime har tvunget alle uavhengige medier til å stenge eller å forlate Russland.

– Og så har man innført en del lover som begrenser både mediefriheten og friheten til å uttrykke seg, sier Godzimirski.

– Beslutningen ble tatt i hemmelighet

Etter at Russland angrep Ukraina, samlet Vesten seg om kraftige sanksjoner, først og fremst mot Putin og hans krets.

– Putin satset på at Vesten ikke ville opptre samlet, og jeg tror ikke han hadde regnet med at det skulle gå så langt, sier Inna Sangadzhieva.

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, tror ikke Putins inerste oligark-krets ble informert om invasjonsplanene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sangadzhieva er oppvokst i Kalmykya sørvest i Russland og jobber nå som seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, som jobber for menneskerettigheter.

– Mye tyder på at Putins nærmeste oligarkkrets ikke var involvert i beslutningen om å gå inn i Ukraina. Den beslutningen ble sannsynligvis tatt i hemmelighet, sier Sangadzhieva.

Hun tror de som tok beslutningen hadde et håp om at krigen ikke skulle ta lang tid, at Russland ville overta Kyiv uten blod, at Zelenskyj skulle rømme landet og at ukrainerne ville bli glade.

– Dette er en form for gambling som vi også har sett tidligere fra Putin. I dette tilfellet gamblet Putin på at den europeiske avhengigheten av russisk gass ville være så stor at Europa var villige til gi ham Ukraina, sier Sangadzhieva.

Gass-stopp vil svi

Så langt har sanksjonene mot Russland tilsynelatende ikke ført en avslutning av krigen noe nærmere. Men nettopp den europeiske avhengigheten av gass kan være nøkkelen dersom Europa virkelig vil straffe Putin.

Flere tar nå til orde for at Europa må stanse importen av russisk gass til Europa. Foreløpig flyter gassen som vanlig inn i europeiske husholdninger, mens pengene strømmer andre veien og finansierer Putins krigsmaskin.

– Det kan ha en sterk effekt å stanse gassimporten, sier Godzimirski.

Olje har Russland mulighet til å frakte til andre steder enn Europa, men på gass er Russland avhengig av å få tilgang til det vesteuropeiske markedet.

FLYTER MOT EUROPA: Pumpestasjonen for gass i Pisarevka, Russland. Foto: Svetlana Kozlenko/AP

– 70 prosent av gassen Russland eksporterer går til Vest-Europa. På grunn av manglende infrastruktur har ikke Russland mulighet til å omdirigere denne gassen til andre markeder. Det er ingen rørledninger som kobler gassfeltene i Sibir med andre markeder enn det europeiske, sier Godzimirski.

Tveegget sverd

Godzimirski forteller at Russland i 2021 reduserte eksporten av gass til Europa med begrunnelsen om at landet måtte fylle opp egne lagre.

– Nå er disse lagrene i Russland nesten fulle. Det betyr at Russland må ta noen dramatiske valg dersom Vesten stopper importen av russisk gass, sier Godzimirski, og fortsetter:

– De må kanskje stenge en del av gassfeltene fordi de har ikke mulighet til å bruke gassen selv, og ikke har mulighet til å eksportere til andre markeder. Det vil føre til store økonomiske tap for Russland. Det vil også bidra til å drive gassprisene opp, sier Godzimirski.

Det å stenge for russisk gass er slikt sett et tveegget sverd, fordi det skader Russland, men også vil skade den europeiske økonomien.

– En viktig grunn til at Putin startet krigen

Selv om man ikke har sett noen stor endring i Russlands atferd i Ukraina som følge av vestlige sanksjoner, mener Sangadzhieva at sanksjonene virker.

– De virker, men det tar tid. Man må forstå hvordan ting virker i Russland. Når vi i Vesten snakker om sanksjoner, er det logisk å tenke at stater gjør det de kan for å unngå dette, sier Sangadzhieva.

Hun forklarer at det russiske regimet ikke følger den samme logikken.

– Når eksterne «fiender» i Vesten innfører sanksjoner mot Putins krets, tidobles propagandaen. Regimet svartmaler Vesten overfor den russiske befolkningen. Det er interne forhold i Russland som er det aller viktigste for Putins beslutninger, sier Sangadzhieva.

Ifølge seniorrådgiveren begynte Putins legitimitet å rakne med protestene mot valgfusk i 2011-2012.

– Jeg tror en viktig grunn til at Putin startet krigen var at han ikke hadde kontroll på interne forhold i Russland, sier Sangadzhieva.

– Putin gambler

Krig har alltid vært en viktig del av Putins regime, forteller eksperten.

– At Vestens sanksjoner skal vekke en reaksjon hos Putins regime, innebærer at det finnes en form for logisk tenkning i Kreml. Men her snakker vi om et regime som ikke er ferdig utviklet. Mange hadde håpet at Russland på 90-tallet var på vei til å bli et demokrati. Det har i stedet blitt et diktatur, sier Sangadzhieva, og fortsetter:

– Vi observerer nå begynnelsen på imperiets fall, og Putin gambler for å ta revansj. Han utnytter russernes traumer etter Sovjetunionens fall. Mange savner «det store imperiet».

Samtidig mener hun sanksjonene har effekt fordi kostnadene og det økonomiske tapet er betydelig større enn Putin hadde forventet.

– Men vi må vente lenger før sanksjonene virkelig har effekt.

Tre virkninger av sanksjoner

Det er særlig tre ting man vil oppnå med bruk av sanksjoner:

Sende et signal

Få befolkningen til å gjøre opprør mot regimet

Begrense tilgangen til midler til krigføring

– Aller helst vil man oppnå alle tre av disse virkningene, sier Godzimirski.

Gjennom å forverre den økonomiske situasjonen i landet, er det enkelte som håper at befolkningen på lengre sikt skal gjøre opprør og fjerne regimet.

– Bryr Putin og de andre på toppen i Russland seg om at deres eget folk rammes av sanksjonene?

PROTESTERER: Politiet foretar massearrestasjoner under en demonstrasjon mot invasjonen i Ukraina i St. Petersburg, 1. mars. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

– Han frykter ikke at folk ikke får tak i italiensk parmesan eller polske epler. Det han frykter er at folk på et tidspunkt kan begynne å mene at politikken han har satset på ikke er den landet er tjent med, og kan gjøre opprør. Han frykter rett og slett at folk skal komme på andre tanker rundt hans legitimitet, sier Godzimirski.

Må trå varsomt

Bildene fra Butsja utenfor Kyiv rystet verden, og både EU og USA har varslet strengere sanksjoner. Noen mener at det er på tide å gripe inn militært.

– Det er mange som snakker om det, men foreløpig har Vesten valgt å la være fordi man frykter at det kan eskalere til tredje verdenskrig.

– Hva kan få Putin til å endre seg?

– Man snakker om et land som strekker seg over 11 tidssoner og som har 6.000 kjernefysiske våpen de kan bruke om de føler seg veldig truet. Så man må trå veldig varsomt.

Han peker også på at man ikke bør bruke alle virkemidlene med en gang.

– Bruker man hele sitt arsenal med det første, har man ikke mer å eskalere med, sier Godzimirski.