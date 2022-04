Måtte operere vekk svulst

I den nyeste episoden av podcasten «Ida med hjertet i hånden» forteller Ida Fladen (36) om årsaken til at hun nylig måtte operere.

For en drøy måned siden delte Ida Fladen (36) et innlegg på sosiale medier der hun avslørte at hun hadde vært gjennom en operasjon.

«Grunnen til at det har vært stille herfra en stund er fordi jeg har operert bort skjoldbruskkjertelen. Detaljene rundt det holder jeg for meg selv inntil videre, men operasjonen har gått bra», skrev hun i et Instagram-innlegg.

Onsdag avslører Fladen hva som var årsaken til at hun måtte gjennom operasjonen – og at det legen fant var noe helt annet enn hun hadde forventet.

– Det var ikke det vi så etter der, forteller hun til Solveig Kloppen, som er Fladens gjesteprogramleder for anledningen.

Fant svulster

Det var i høst TV-profilen hadde vært hos legen for å følge opp en rekke helseplager hun hadde hatt, som de mistenke kunne skyldes en betennelse på skjoldbruskkjertelen.

Da hun ble undersøkt fikk hun derimot en sjokkerende beskjed: på skjoldbrusskjertelen hadde hun to svulster.

– Det er en skala de måler svulster på, fra en til seks, hvor en er helt ufarlig og seks er mer alvorlige type kreftceller. Mine svulster lå på fire, forteller Fladen.

Det ble dermed besluttet at svulstene måtte fjernes, og tidligere i år gjennomførte hun operasjonen hun hadde gruet seg til.

– Det mest brutale

Fladen forteller at hun til tross for beskjeden ikke var redd, selv om legene ikke kunne si sikkert om svulstene var ondartet kreft.

– Jeg har nok aldri tenkt tanken på «tenk om jeg dør», jeg har faktisk ikke det. Men jeg vet at andre rundt meg kanskje har tenkt det, sier hun.

Hun hadde derimot mye ubehag etter operasjonen, og forteller om store smerter. Etter hvert lengtet hun intenst etter å komme seg hjem.

– Det er det mest brutale jeg har ventet på, sier hun til Kloppen.

Venter på svar

– Jeg har enda ikke fått beskjed om dette faktisk er ondartet og om det må skje noe mer med det, forteller Fladen.

Om en uke får hun svar på om svulstene var ondartet kreft – og om hun i så fall for eksempel må behandles med cellegift, eller om alt allerede er fjernet. Men Fladen forteller at hun er positiv og optimistisk.

– Det kan hende alt allerede er ute – og hvis ikke får de det jo vekk, sier hun.

I en SMS til TV 2 skriver Ida Fladen at hun ikke har ytterligere kommentarer utover det hun forteller i podcasten.