– Vi finner ikke soldater, kun uskyldige mennesker

De siste dagene har en hel verden blitt rystet av bildene fra Butsja etter at byen har vært under okkupasjon av russiske styrker.

Nå kommer informasjonen om hva som har skjedd i Borodianka i Kyiv-regionen, som også ble frigjort av ukrainske styrker etter å ha vært okkupert av Putins styrker siden 28. februar.

I landsbyen, som før invasjonen var hjemmet til 13.000 innbyggere, er over 200 mennesker er savnet og forventet drept, ifølge New York Times.

Journalister fra avisen besøkte Borodianka tirsdag, og rapporterer om at tilstanden er sjokkerende. Landsbyen skal ha vært blant de første områdene som ble okkupert av russiske styrker etter starten av invasjonen.

Tilfeldige ofre

Fungerende borgemester Georgii Yerko uttalte tirsdag at de tror at 200 mennesker er drept.

– Men det er bare en antagelse, sa Yerko.

CNN viser bilder av en mann som ligger død i en hage med en pose på hodet og buksene nede på knærne. På låret hans er et stort, nesten svart blåmerke.

– Han ble drept, skutt i hodet, sier en ukrainsk politibetjent til nyhetskanalen. Mannen hadde ikke ID på seg, men ukrainske myndigheter opplyser om at alt tyder på at han var enda et tilfeldig offer for Putins krigføring.

– Kun uskyldige mennesker

Til nyhetskanalen forteller folk om russere som okkuperte husene deres, drakk alkohol og stjal verdisaker.

SKUTT: Statuen av den ukrainske poeten Taras Shevchenko har blitt skutt på under okkupasjonen av Borodianka. Foto: Sergei Supinsky / AFP

Myndighetene har innført portforbud i hele Kyiv-regionen frem til 7. april, mens mineletingen pågår. Russland nekter for å ha drept sivile, men frivillige hjelper til med å plukke opp lik som råtner i gatene.

– Vi samler folk som ble skutt av russerne. Sivile som ble torturert. Vi har jobbet i to dager, sier Hennadiy Avramenco til CNN.

Avramenco hentet blant annet ut en mann som ble drept da han kjørte fra en bil.

– Det er vanskelig psykisk. Det verste er at vi ikke finner soldater, kun uskyldige mennesker, sier Avramenco.

– Toppen av isfjellet

TOPPEN AV ISFJELLET: Talsperson for det hvite hus Jen Psaki under en pressekonferanse tirsdag. Foto: Mandel Ngan / AFP

Talsperson for Det hvite hus Jen Psaki sa i en uttalelse at handlingene gjennomført av russiske styrker i Butsja trolig bare er en liten del av det som har utspilt seg i Ukraina.

– Det vi forutså har beklageligvis skjedd, og vi har trolig kun sett toppen av isfjellet på bakgrunn av stedene vi har hatt tilgang til . Vi har ikke hatt tilgang til store deler av landet der de trolig også har begått grusomheter, sa Psaki under en pressekonferanse tirsdag.

Onsdag er både USA og EU forventet å komme med ytterligere sanksjoner mot Russland, som svar på brutaliteten.