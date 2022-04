Klopp: – Det er galskap

– Vi er i april, nær slutten av sesongen. Noen av guttene har spilt stort sett alt – jeg vet ikke siden når, det er galskap – og noen av dem i turneringen for noen uker siden med 120-minutterskamper. Så det er veldig tøft, poengterer Jürgen Klopp overfor TV 2.

Salah har slitt

En av spillerne som har fått kjenne på den harde kampbelastningen, er Mohamed Salah.

Egypteren var med på laget som gikk til finalen I Afrikamesterskapet i januar/februar, der han spilte ekstraomganger i samtlige sluttspillkamper.

I den forrige landslagspausen spilte 29-åringen en ny 120-minutter.

Tirsdag ble han byttet ut etter timen spilt mot Benfica, målløs i tredje kamp på rad.

– Det er ikke Salah på sitt beste. Han kommer til sjanser, og det er for så vidt positivt, men han er litt uskarp i de situasjonene, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Det er ikke Salah i sin beste form. Men han la listen enormt høyt for seg selv da han var så fantastisk god i første del av sesongen, påpeker den tidligere Tottenham-målvakten.

HAR SLITT: Mohamed Salah har bare scoret ett mål på de sju siste kampene for Liverpool. I tillegg har han en noe usikker fremtid med en kontrakt som går ut sommeren 2023. Foto: MATTHEW CHILDS

– Det er ikke mulig

Samtidig er Liverpool inne i en fenomenal periode resultatmessig.

Merseyside-klubben har vunnet 17 av de 18 siste kampene.

Det eneste unntaket er returoppgjøret mot Inter, som ikke hadde noe å si i og med at de tok seg videre i Champions League.

Alle seirene har imidlertid ikke vært like flatterende: Før landslagspausen slo de Nottingham Forest 1-0, mens Watford til tider var hard å bryte ned i helgen.

– Jeg skulle ønske at vi fløy høyt hele tiden og vant 3- eller 4-0, men det er bare ikke mulig, mener Klopp.

– Vi forventer mye av oss selv. Vi er ikke her for å klage eller noe sånt, vi er bare her for å akseptere situasjonen. Poengmessig er situasjonen veldig fin. Men den avgjørende delen kommer nå. En stor kamp venter åpenbart i helgen. Nå får vi noen dager til å hente oss inn igjen, og de skal vi bruke godt, sier Klopp.

Han sikter til søndagens «seriefinale» mot Manchester City.

– Den er viktig for begge lag. Vi spiller mot verdens beste lag på deres stadion, sier Klopp.

– Da jeg var ung som manager, visste jeg ikke at jeg ville få muligheten til å trene og lede en klubb og et lag som jeg gjør nå. Jeg var interessert i å være det beste laget, men jeg var også interessert i å skape en gjeng av spillere som kan slå de beste lagene oftere enn man ikke gjør det. Vi vil prøve, og så får vi se hva utfallet blir, fortsetter Liverpool-sjefen.

Advarer: – Må være bedre

En av hans trofaste elever, Andy Robertson, påpeker at det ikke er så mye som trengs å bli sagt om betydningen av den kommende kampen.

Men én ting er han sikker på: At laget hans må heve seg.

– Kampene mot Manchester City er alltid store, og de spilles i høyt tempo. Vi må være på vårt beste hvis vi vil få noe ut av den kampen. Vi må være bedre enn vi var i kveld, spesielt enn vi var i andre omgang. Hvis vi er det, får vi forhåpentligvis et godt resultat, sier Robertson.

NY DUELL: Phil Foden viste klasse i Manchester Citys møte med Atlético Madrid, og er trolig høyaktuell for å starte mot Andy Robertson og Liverpool på søndag. Foto: Peter Byrne

