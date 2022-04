Vålerenga-topp slakter Bodø/Glimt: – Skivebom

– Det er som godeste Ola Lunde sier: «Grov bom høyre». Det er så skivebom at man kommer med sånne uttalelser, sier markedssjef i Vålerenga, Mehran Amundsen-Ansari, til TV 2.

I anledning Conference League-møtet med Roma på torsdag la Bodø/Glimt ut en promovideo på Twitter hvor det ble brukt pyro.

Videoen ble senere tatt ned fra Twitter av Glimt. Da en person skrev til dem at «det her er flaut», svarte klubben:

– Det var litt flaut, ja ... Men dette var en tabbe, og etter å ha blitt gjort oppmerksomme på hva som var delt sletta vi posten. Vi skal selvfølgelig ikke bruke pyro i våre promoer, så enkelt er det.

Amundsen-Ansari gjorde det kjapt klart for sine Twitter-følgere hva han mente om saken.

Hva faen er det som skjer her da? Tenk å være så i mot sine egne og resten av Fotball-Norge.



Dere har faen meg vært gode på banen siste årene, men her bommer dere grovt - og det har dere gjort ved flere anledninger utenfor banen! #Pålagmedsupporterne https://t.co/WD2vU2YXco — Mehran Amundsen-Ansari (@MehranMerry) April 5, 2022

Overfor TV 2 utdyper han:

– Alle har et ansvar om å forbedre produktet norsk fotball. Jeg tror ikke veien å gå er å jobbe imot supportere, spesielt ikke sine egne.

– Én ting er at de sletter innlegget, men at de kommer ut og er såpass hard i uttalelsene der, er for meg nesten sjokkerende. Det kan hende at Twitter-ansvarlig i Bodø/Glimt har hatt en litt dårlig dag, spekulerer Amundsen-Ansari.

Fyrer tilbake

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, fyrer tilbake mot Amundsen-Ansari.

– Det mest overraskende i denne saken er at markedssjefen i Vålerenga ikke bare «bommer på ballen», «bommer på hoppkanten» eller for å bruke metaforer fra skiskyting slik Mehran selv ser ut til å like: Her er det ikke bare skivebom, men det ser ut til at markedssjefen i Vålerenga ikke klarer å komme seg til standplass og at han må diskes for feil løypevalg, skriver Thomassen i en e-post til TV 2.

Han mener at «denne saken egentlig er helt enkel», og ramser opp hvorfor de slår ned på pyrobruk (se hele svaret i faktaboks). Om bruken av pyro i promovideoen og det slettede innlegget, skriver han:

– I dette tilfellet kom vi i skade for å bruke et bilde med ulovlig pyrobruk for å promotere kampen på torsdag. Vi kan ikke som klubb både utestenge personer fra våre kamper på grunn av slike forhold, og samtidig bruke bilder av dette for at folk skal komme på kamp. Vi gjorde her en feil, og ønsket å rette den opp. Vi kan alle gjøre feil, men man bør også forsøke å rette disse opp når man blir oppmerksom på det, mener Glimts daglige leder.

Her er hele Thomassens svar «Denne saken er egentlig helt enkel: Ulovlig pyrobruk er forbudt både i samfunnet og på våre kamparrangementer Det er brann- og politimyndighetene som har kompetansen og som definerer hva som er tillatt. Politiet både straffeforfølger og bøtelegger ulovlig bruk av pyro. Norsk fotball arbeider med et felles reglement for å få pyrobruk ved arrangementer inn i lovlige og forsvarlige former. Dette innebære sanksjoner mot personer som bryter dette reglementet. Bruk av bluss i folkemengder er både svært farlig for de som befinner seg der og representerer i tillegg brannfare. Vi har opplevde både tilløp til brann og skade på personer og klær. Klubbene har et sikkerhetsansvar ved kamparrangementer. I dette tilfellet kom vi i skade for å bruke et bilde med ulovlig pyrobruk for å promotere kampen på torsdag. Vi kan ikke som klubb både utestenge personer fra våre kamper pga slike forhold, og samtidig bruke bilder av dette for at folk skal komme på kamp. Vi gjorde her en feil, og ønsket å rette den opp. Vi kan alle gjøre feil, men man bør også forsøke å rette disse opp når man blir oppmerksom på det. Vi arbeider sammen med våre supportere for å skape trygge gode kamparrangementer. Markedssjefen i Vålerenga bør etter mitt skjønn være mer opptatt av å skape trygge arrangementer på egen arena, enn å bruke energi på å score billige poenger i sitt eget supportermiljø».

Innholdsprodusent i Glimt, Niklas Aune Johnsen, forteller at det var en glipp.

– Hele saken med tweeten er at en hos oss laget en video med supporterne, hvor vi har hatt røyk i gaten. Kollegaen min har ikke visst at røyk er definert som ulovlig pyro. Da jeg så det, slettet jeg den. Det vil være dobbeltmoralsk å utestenge folk for pyro og så bruke pyro aktivt i promotering, poengterer Johnsen overfor TV 2.

– Jeg forsøker ikke å jobbe imot supporterne med den tweeten. Det var mulig det var feil å slette den, men det får jeg ikke gjort noe med nå. Svaret er egentlig bare et forsøk på å forklare hvorfor vi slettet tweeten. Og det er rett og slett fordi vi ikke kan dele og bruke pyro i promo. Det sier seg selv at det vil være dobbeltmoralsk, fortsetter han, og forsikrer om at han har hatt en god dag.

Utestengelser og anmeldelser

I 2019 ble det stor ståhei da Glimt stengte J-feltet, hvor de mest ihuga tilhengerne står, etter pyrobruk og rasistiske tilrop i forbindelse med en kamp mot Tromsø.

– Det var en veldig skremmende situasjon. Det var ulovlig bruk av bluss i tilknytting til TIFO som lå over en stor del av supporterne og publikum på J-feltet. Den begynte å brenne nederst, som vakten fikk slukket. Det kunne utviklet seg til en veldig uheldig episode, sa daglig leder Frode Thomassen den gang.

Klubben gikk senere tilbake på avgjørelsen, men én person ble utestengt ut 2020-sesongen på grunn av pyro-bruk.

I februar opplyste Glimt at de hadde utestengt ni supportere på grunn av bruk av bluss på tribunen på kampdag. De vil være utestengt fra 15 til 17 kamper, gjeldende fra kampen de fyrte av bluss på, stod det i pressemeldingen.

«Glimt tar avgjørelsen med begrunnelse i samarbeids- og sikkerhetsbestemmelser utarbeidet i samspill med styret i J-feltet i 2019. Der står det skrevet av ulovlig bruk av pyro på stadion vil resulterer i utestengelse.

Klubben ønsker å jobbe sammen med supporterklubben om å få pyro på kamp, og har søkt de gjeldene instanser. Vi håper dette lar seg gjøre under kontrollerte og godkjente forhold. Når det er sagt, vil ikke klubben akseptere bruk av pyro som ikke er godkjent hos de instansene dette gjelder», skrev Glimt den gangen.

Under søndagens kamp mellom Glimt og Rosenborg ble det fyrt opp bluss i bortesvingen. Deler av kunstgressmatten på Aspmyra skal ha blitt ødelagt, og politiet opplyste til Aftenposten at de vil anmelde alle som har brukt bluss.

Rosenborg fjerner publikum fra tribunedel over pyro-frykt

RBK fjerner publikum midlertidig fra tribunedelen som ligger under området hvor supporterklubben «Kjernen» står. Årsaken er faren for pyro, skriver NTB onsdag.

– Vi har lagt et banner på nedre del av Adressa-tribunen og flyttet rullestolbrukerne til en annen tribune. Ettersom det ikke er utsolgt, gjør vi det som et sikkerhetstiltak, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug i RBK til Adresseavisen onsdag.

Dermed vil nedre del av tribunen være uten folk når Rosenborg tar imot Odd til første hjemmekamp i serien på søndag.

– Det har noe med historikken fra i fjor å gjøre. I og med at det er ledig plass på andre deler av tribunene, flytter vi vekk dem som sitter nedenfor, fortsetter Dyrhaug.

Om noen av hjemmekampene blir utsolgt, sier RBK-sjefen til avisen at de vil åpne opp for å sitte på nedre del av tribunen.