Person til sykehus for kontroll etter ulykke

Totalt fire personer var involvert i en trafikkulykke mellom to biler i Trondheim.

Klokken 20.35 tirsdag kveld rykket Trøndelag politidistrikt ut til en trafikkulykke på Malvikvegen i Trondheim.

– Det skal være fire personer involvert. Veien er svært glatt, så den er nå sperret, sa operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

To biler er involvert i ulykken, og Sagen sier at alle air-bager ble utløst.

Det ble først meldt at en av de totalt fire involverte personene var hardt skadd, men ved 21.15-tiden melder politiet at vedkommende ikke er hardt skadd, men er kjørt til sykehus for en kontroll.

De tre andre kom ifølge politiet fysisk uskadd fra ulykken.