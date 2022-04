Person omkom i trafikkulykke på E6

En mann er bekreftet død etter en kollisjon mellom et vogntog og en varebil på E6 tirsdag.

Politiet fikk melding om ulykken som skjedde cirka seks kilometer nord for Selfors i Mo i Rana ved 16.45-tiden tirsdag.

– Føreren av varebilen var fastklemt, men ble frigjort raskt og fraktet til sykehuset på Mo i Rana med ambulanse. Klokken 18.42 fikk politiet melding fra lege på sykehuset om at føreren, en mann på 62 år fra Rana, var erklært død, skriver operasjonsleder Ulf Slettan i en pressemelding tirsdag kveld.

De pårørende er varslet.

Videre skriver politiet at de foreløpige undersøkelsene på ulykkesstedet tyder på at vogntoget fikk sleng på hengeren, og at varebilen så traff hengeren.

– Årsaken til at vogntoget fikk sleng er ikke kjent, men det er gjort tekniske undersøkelser av føret på stedet.

Videre sier operasjonslederen at det gjennomføres en rekke avhør i forbindelse med dødsulykken.

– Politiet har utført teknisk etterforskning på stedet, samt gjennomført avhør av vitner og fører av vogntoget. Det er ikke mistanke om promille.



Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet og er på stedet. Statens havarikommisjon er også varslet om ulykken.