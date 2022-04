Bistandsadvokat: – Familien til avdøde i sjokk og sorg

En 39 år gammel mann er pågrepet og siktet for å ha drept samboeren sin i Noresund i Krødsherad kommune i Viken tirsdag.

Hendelsen skjedde natt til tirsdag, og mannen ringte selv til politiet og meldte seg rundt klokka 00.30.

Advokat Preben Kløvfjell er oppnevnt som bistandsadvokat til kvinnens foreldre og to brødre.

– De har det helt forferdelig. De er i sjokk og i sorg. De ønsker fred og ro for å bearbeide det som har skjedd, sier Kløvfjell til TV 2.

KJENNING: Mannen som er pågrepet og siktet for å ha drept samboeren sin, er kjent for politiet fra andre forhold tidligere. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Livet sto ikke til å redde

Den drapssiktede mannen ble pågrepet på Modum politistasjon rundt klokka 01.10.

I samme tidsrom ankom politi og ambulanse boligen i Noresund der hendelsen fant sted.

Kvinnen var i live da hun ble funnet, men livet hennes sto ikke til å redde.

Kløvfjell sier at noen i familien til kvinnen har vært i avhør i saken, men han ønsker ikke å kommentere det ytterligere.

Til Bygdeposten sier politiinspektøren at det var barn i boligen, og at disse nå er tatt hånd om. Denne opplysningen ønsker ikke bistandsadvokaten å kommentere.

MELDING: Denne meldingen ble delt på en sosiale medier-konto som siktede disponerer.

Melding delt

Om lag 20 minutter etter at den siktede ringte og meldte seg, ble det lagt ut en melding på en sosiale medier-konto som siktede disponerer.

I meldingen står det:

«Da ryker jeg inn før hvertfall drapsforsøk - love you all», etterfulgt av et peace-tegn og et hjerte.

Bistandsadvokat Preben Kløvfjell sier han ikke kjenner til meldingen utenom det som har kommet frem i mediene.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med den siktedes forsvarer Knut Henning Larsen uten hell tirsdag.

Siktede er kjent for politiet fra før, men politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere hva slags forhold det er snakk om.

Ifølge TV 2s opplysninger er 39-åringen tidligere domfelt for å innført dopingmidler til Norge, samt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en salongrifle, ammunisjon, et kikkertsikte og en lyddemper i skapet hans i 2014.