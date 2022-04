Fant over 300 døde hunder: Bildene sjokkerer

Krigen herjer i Ukraina, noe som også rammer dyrene som befinner seg i landet.

Den ukrainske dyrevernorganisasjonen UAanimals informerer om at det er funnet hundrevis av døde hunder i et dyrehjem i Kyiv-regionen, nord-øst i landet.

Vi advarer om sterke bilder.

– For noen dager siden ble vi sjokkert over de forferdelige nyhetene. Over 300 hunder ble drept i dyrehjemmet i Borodyanka. De døde alle av sult og tørst, skriver UAnimals i et innlegg på sin Facebook-side tirsdag.

Olga Chevganiuk i UAnimals bekrefter det overfor TV 2.

INNELÅST: Hundene skal ha blitt forlatt innelåst – uten mat og vann. Foto: Tailed Banda

Funnet av frivillige

UAnimals er en frivillig forkjempergruppe for dyrs rettigheter, og har hjulpet dyr underveis i Ukraina-krigen. De har krisesentre for dyr, og bistår med å finne nye hjem til utsatte dyr.

Det var frivillige som først kom over de døde hundene i Borodyanka. Noen av hundene var fortsatt i live, og er fortsatt i en kritisk helsetilstand, ifølge UAanimals.

De frivillige kunne ikke ta seg inn til hundene før de russiske styrkene hadde forlatt byen i starten av april. Hundene skal ha vært alene uten mat og vann siden starten av mars.

KRITISK: Mange av de overlevende hundene ble funnet i en kritisk tilstand, ifølge UAnimals. Foto: Tailed Banda

– Flere hunder kom seg ikke til klinikken og døde underveis. Flyktningene ble skadet i krigen, men dyrene ble ikke drept av bombeangrep. De døde en forferdelig død uten mat og vann, innelåst i cellene, skriver organisasjonen videre.

Anmeldes for dyremishandling

Chevganiuk i UAnimals sier at de nå samarbeider med en annen dyrevernorganisasjon.

– Vi skal sende de overlevende hundene ut av landet og til et trygt sted, sier hun.

Dyrevernorganisasjonen varsler at forholdene skal anmeldes til politiet.

FORLATT: Dyrevernorganisasjonen varsler konsekvenser. Foto: Tailed Banda

Ifølge UAnimals tilhører dyrehjemmet Kiev City veterinærmedisinske sykehus.

– UAnimals kan ikke utelate dette. Alle som er skyldige bør straffes. Vi har skrevet til politiet, og krever at forbrytelsen etterforskes som dyremishandling, skriver de.

ANMELDES: De ansvarlige anmeldes til politiet for dyremishandling. Foto: Tailed Banda

På Instagram skriver de at 27 av hundene er overført til private klinikker for behandling, og at frivillige hjelper til med å mate de gjenværende.

– Av totalt 485, overlevde bare 150, står det blant annet under en video fra dyrehjemmet.

I en av videoene kan man se at haugevis av døde hunder blir fraktet bort i trillebårer.

– Noe av det verste som kan skje

Siri Martinsen er leder for dyrevernorganisasjonen NOAH. Hun synes det er grusomt å se hvordan også dyr rammes så hardt av krigen.

– Mange har heldigvis tatt med seg dyrene sine. Har man ingen annen mulighet, er det også bedre at dyr slippes ut. Å være innestengt slik og dø hjelpeløse er noe av det verste som kan skje dyrene, sier hun til TV 2.

FORFERDELIG: Leder for NOAH, Siri Martinsen synes det er forferdelig at hunder lider under krigen. Foto: Bente Isefjær / NOAH

NOAH kjenner ikke detaljene bak tragedien ennå. Martinsen er likevel imponert over kollegaene som med fare for eget liv redder dyr i slike situasjoner.

Hun sier UAnimals har stått på med hjelpearbeid siden krigens start.

– NOAH har samlet inn over 700.000 kroner per idag, og UAnimals er blant de vi overfører hjelp til. Det er ingen tvil om at hjelpen er nødvendig, sier hun.

400 ukrainske kjæledyr i Norge

Mattilsynet har tidligere opplyst til TV 2 at de vil ta imot kjæledyr fra Ukraina, og de har gjort flere unntak for å gjøre det enklere for ukrainere som kommer sammen med dyret sitt.

Hittil har Mattilsynet registrert i underkant av 400 kjæledyr fra Ukraina. Det opplyser Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i avdeling regelverk og kontroll.

– Mattilsynet må kontrollere og registrere alle dyrene som kommer. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands, sier Tronerud og fortsetter:

– Vi ber derfor om at alle som hjelper ukrainske flyktninger til Norge og tar dem varmt imot, sørger for at Mattilsynet blir kontaktet hvis flyktningene har med seg kjæledyr.

Bla gjennom flere bilder av hundene i Ukraina:

Foto: Tailed Banda

En del dyr må i karantene til nødvendige prøvesvar foreligger og vaksiner er tatt. Mattilsynet ønsker ikke å skille dyrene fra eierne lengre enn det som er høyst nødvendig, og vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvor raskt dyrene kan gjenforenes med eierne sine.

– Når hunder og katter både er vaksinert mot rabies og har tatt en antistoff-test som viser at dyret er beskyttet, vil vi vurdere om dyret kan overføres til hjemmeisolasjon, sier Tronerud.

På den sentrale Østlandet er det et stort press på karanteplasser, men inspektørene legger ned en solid innsats for å klare å håndtere situasjonen, forklarer han.

– I alle krigssituasjoner blir både mennesker, kjæledyr, husdyr, og ville dyr berørt. Det er alltid trist, men det er ikke en unik situasjon for Ukraina selv om det får mye oppmerksomhet nå.

Skaper harme

Funnet av hundene vekker oppsikt i sosiale medier. Anton Herashchenko, rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet, delte søndag en video på Telegram av de døde hundene med bjeffing i bakgrunnen.

Den ukrainske menneskerettighetsadvokaten Oleksandra Matviichuk delte samme video på Twitter. Kvinnen som filmer sliter med å holde tårene tilbake.