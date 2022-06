Det er ikke bare store forandringer på drivlinjen i bilene nå i forhold til tidligere. Også mønsteret for bilhold er i endring. Det som har vært vanlig, er kjøp av bil eller leasing. De siste årene har det dukket opp stadig flere innslag av bildeling – og nå er det forskjellige former for bilabonnement som er i rask vekst.

Alt tyder på at nettopp bilabonnement blir en tøff konkurrent for både eie og leasing for dem som vil disponere bilen hele tiden. Fordelene med denne løsningen er at bindingstiden er kort, ofte bare en måned. Samtidig er det færre økonomiske overraskelser, og man slipper å binde opp et stort pengebeløp i en bil som faller i verdi.

Banken tilbyr abonnement på bil

Imove til topps

– Men vilkårene spriker, og lange turer kan bli dyre, skriver Forbrukerrådet, som har testet bilabonnement for kort tid siden.

Om det lønner seg å abonnere på bil fremfor å kjøpe eller lease, avhenger av månedlig kjørelengde og bruksmønster, påpeker Forbrukerrådet, som har undersøkt vilkårene på bilabonnement – og funnet store forskjeller:

· Imove – som tilbyr elbilabonnement - har de mest kundevennlige vilkårene og vinner testen.

· De to store aktørene, Avis og Hertz, havner på bunn.

· Santander SHFT og Seat Frii ønsker ikke å delta og er derfor ikke vurdert.

1-3 måneder binding

Eier du bilen selv, bestemmer du også selv hvor lang tid du skal ha den. Leaser du, er bindingstiden som regel 3 år. Er du bilabonnent, kan du si opp avtalen etter 1 – 3 måneder. En annen viktig forskjell, er at bilabonnement heller ikke krever et stort beløp i forskuddsleie slik tilfellet vanligvis er med leasing.

Her er resultatet av Forbrukerrådets test av bilabonnement i Norge:

Av de som ble testet, kom Imove best ut.

Billigere og enklere

Med den korte bindingstiden gir bilabonnement stor fleksibilitet. I praksis betyr dette at man kan leie en stor bil i sommerferien, en firehjulstrekker de verste vintermånedene – og kanskje en liten, rimelig bil resten av året. Dersom du bare trenger bil deler av året, er tilbudet ganske genialt, og blir selvsagt mye billigere og enklere enn å skulle kjøpe eler lease bil. Sammenlignet med bilkollektiv eller korttidsleie, har man dessuten alltids bilen disponibel.

I tillegg er service og forsikringer inkludert i abonnementet. Det at forsikringen er inkludert gjør at abonnement relativt sett blir billigere for unge kunder eller andre med lav bonus. I tillegg slipper man det årlige verdifallet, som her er innbakt i abonnementsprisen. Uforutsette reparasjoner og andre kostbare overraskelser slipper man også å bekymre seg for. Selv bytte mellom sommer- og vinterhjul inngår i mange av abonnementene.

Egenskaper til de forskjellige bilabonnementene:

Forskjellene er til dels store.

Bare en med fri kilometer

– Å disponere en bil for et ganske lavt månedlig beløp, kan være fristende, skriver Forbrukerrådet, og legger til at «forutsetningen er at du ikke kjører lengre per måned enn grensen i de ulike abonnementene. Dette kan bli knapt for mange, særlig på langturer som ferie- eller hyttetur.

Hos Volvo inngår kun 833 kilometer per måned. Konkurrentene tilbyr 1.000-1.500 kilometer per måned. Dette tilsvarer vanlig årlig kjørelengde på 12.000-18.000 kilometer, men de fleste kjører mer i forbindelse med ferier, og da øker månedsprisen kraftig. Hver ekstra kilometer kan koste opptil fem kroner.

Noen bilabonnement har såkalt rollover, som betyr at hvis du kjører under kilometer-grensen en måned, vil de ubenyttede kilometerne overføres til neste måned. Det tilbys også ekstra kilometerpakker, på samme måte som ekstra data for mobilabonnement. Imove er eneste med fri månedlig kjørelengde.

Stor forskjell på egenandeler

I motsetning til leasing eller nybilkjøp er bilene som tilbys abonnentene vanligvis ikke nye. Noen abonnement kan ha biler som er inntil fem år gamle.

Kasko- og ansvarsforsikring er inkludert i abonnementene, men egenandelene varierer mye. Testvinneren, Imove, har en egenandel på 4.000 kroner.

Hos de tradisjonelle utleiefirmaene, Avis og Hertz, er egenandelene mye høyere, opp til 40.000 kroner. Det går an å forsikre seg mot disse egenandelene, men det koster inntil 2.500 kroner per måned i tillegg til abonnementsprisen.

De fleste bilabonnement har i tillegg vilkår om hvordan bilen skal brukes og av hvem. Her er det viktig å sjekke vilkårene før du leier, hvis ikke kan du få en dyr ekstraregning når du sier opp abonnementet og leverer tilbake bilen. I Forbrukerrådets undersøkelse finnes en komplett oversikt over alle vilkårene.

Påkost kan svi

Bilabonnement og privatleasing har en viktig fellesnevner. Når du sier opp abonnementet eller bytter bil, vil bilen bli undersøkt for å som den er påført «unormal slitasje», eller påkost som bilbransjen kaller det.

Har du bulket, sølt kaffe, røyket i bilen, ikke vasket den før levering eller bulket felgene i en fortauskant, vil du måtte belage deg på en ekstraregning. Og ikke uventet oppstår det ofte uenighet, både om du faktisk har påført skaden og om hvor dyr reparasjonen blir. Når du overtar bilen eller bytter bil, er det derfor lurt å gå grundig over bilen, både utvendig og innvendig. Er det riper i lakken, bulker, sprekk i lykteglass, flekker, lukt, riper i rutene eller andre skader? I så fall; få dette med i avtalen.

Ta også bilder og dokumenter alt du finner av skader før du overtar bilen og få det med i avtalen, slik at du slipper å betale for dette når du sier opp abonnementet og leverer bilen tilbake.

