Anbefaler å merke alkohol med ny advarsel

I en ny anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet skriver Helsedirektoratet at de anbefaler at alkoholholdige produkter i Norge bli merket med kreftadvarsel.

Det skriver NRK.

Direktoratet mener det kan være et viktig virkemiddel for å øke befolkningens kunnskap om mulige helseskader av alkoholbruk – særlig sammenhengen mellom alkoholforbruk og kreft og hjerte- og karsykdommer.

Ifølge Kreftforeningen kan 1000 nye krefttilfeller årlig knyttes til alkohol. De fleste tilfellene er brystkreft og tarmkreft.

– Kvinner kan bli overrasket

Forrige uke publiserte organisasjonen Av-og-til en undersøkelse gjennomført av Ispos som viser at få kjenner til at alkohol øker faren for kreft.

Faggruppeleder for kreftsykepleiere i Norsk sykepleierforbund, Tanja Yvonne Alme, sa til TV 2 forrige uke at hun tror helsepersonell ikke er flinke nok til å ta de vanskelige samtalene om alkohol med pasienter.

Hun sa også at blant hennes kolleger er det få som er klar over at så mange tilfeller av kreft kan knyttes til alkohol.

– Særlig det her med brystkreft, det tror jeg veldig mange damer blir overrasket over. Det har med å gjøre at alkohol kan påvirke kvinnelige hormoner i kroppen som da igjen øker risikoen for brystkreft, sier Alme.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i Av-og-til sier til TV 2 at hun er glad for at Helsedirektoratet er tydelige i sin anbefaling.

– Andre land som har prøvd å innføre helseadvarsler har møtt massiv motstand fra alkoholindustrien som ikke ønsker en slik merking. Det har gjort at slike prosesser har tatt årevis, tid vi ikke har når det er snakk om folks helse. Vi håper vi slipper å se det samme her hjemme, sier Kaski i en e-post.



– Ingen nedre trygg grense

Helsedirektoratet ønsker at et eventuelt påbud om advarselsmerking på etiketter for alkoholdig drikk inntas i alkoholloven.

– Man vet nå at det ikke er noen nedre trygg grense, og at økt alkoholinntak øker risikoen for sykdom, og spesielt kreftrisikoen, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, til NRK.