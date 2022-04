Real Madrid til London uten sjefen: – Det er merkelig

Den italienske Real Madrid-treneren ble smittet av covid-19 i forrige uke.

De siste dagene har det vært knyttet stor spenning til hans deltakelse i onsdagens Champions League-kamp på Stamford Bridge.

Ancelotti trenger ikke en negativ PCR-test for å delta ifølge UEFAs regler, men Real Madrid har egne forholdsregler som gjør at de ønsker at han avlegger en negativ test før han kan slutte seg til reisefølget.

Tirsdag var han fortsatt positiv. Derfor var han ikke med på Real Madrid-flyet som tok av fra Madrid og satte kurs mot London tirsdag.

Han skal testes igjen onsdag. Det er fortsatt håp om at han kan rekke oppgjøret.

– Det gjør det, svarer Chelsea-manager Thomas Tuchel på spørsmål om det påvirker laget dersom treneren ikke er fysisk til stede.

Han opplevde det samme i forkant av Chelseas klubb-VM-finale, men rakk oppgjøret med et nødskrik takket være en negativ PCR-prøve etter flere mislykkede forsøk.

– Nå har man verktøy som gjør at man kan bidra med hjelp virtuelt, men det er alltid mye bedre og finere å være på plass fysisk og ha direkte innflytelse, sier Tuchel og utdyper:

– Det er det vi elsker mest som trenere, å være midt i laget så vi konstant kan kommunisere, ikke bare med ord, men med smil og klemmer. Det er merkelig når alt det ikke er mulig. Det er noe som mangler.

Tuchel sier han har fått beskjed om at Real Madrid fortsatt håper Ancelotti kan rekke onsdagens kamp.

– Jeg håper han rekker det. Han er en stor personlighet og det hadde vært fint å ha ham på sidelinjen til en slik kamp, sier tyskeren.

Keeper Thibaut Courtois stilte på pressekonferanse for Real Madrid tirsdag ettermiddag før oppgjøret mot gamleklubben.

– Jeg har gode minner herfra, sier den belgiske målvakten på Stamford Bridge.

Han er ikke særlig bekymret over Ancelottis mulige fravær.

– Jeg tror ikke det vil være noe problem, sier Courtois.