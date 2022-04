Utsolgt igjen – men Barcelona-profilen vil ikke flytte til Camp Nou ennå

Camp Nou, Old Trafford og flere tradisjonsrike fotballstadioner har den siste tiden vært vertskap for store publikumsfester i internasjonal kvinnefotball. Ingrid Syrstad Engen vil fremdeles vente med å «flytte» fast til Barcelonas storstue.

Sammen med Caroline Graham Hansen, fikk Melhus-jenta oppleve en meget spesiell kveld på Camp Nou forrige uke.

91 553 tilskuere møtte opp da Barcelona-kvinnene for første gang spilte på Camp Nou med folk på tribunen og tilskuertallet var ny verdensrekord i en offisiell kamp i kvinnefotballen.

– Du får litt sånne «aha-opplevelser» underveis i kampen. Du spiller kamp, stopper opp litt, ser rundt deg og tenker bare «wow», sier Syrstad Engen engasjert i et intervju med TV 2 på landslagssamlingen en liten uke senere.

– Det var 91 000 av våre fans som vet akkurat hvem vi er, som er der for å se oss spille, forteller trønderen om opplevelsen.

For Caroline Graham Hansen var CL-kvartfinalen på Camp Nou «det sykeste» hun har opplevd på en fotballbane.

Caroline Graham Hansen opplevde sin mest magiske kveld på fotballbanen på Camp Nou 30. mars 2022. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Nå kan det se ut til at hun får en ny mulighet til å oppleve en magisk kveld på Camp Nou.

Allerede innen det første døgnet av billettsalget, har Barcelona solgt ut de rundt 80.000 tilgjengelige billetter til semifinalen mot Wolfsburg på Camp Nou.

De resterende billettene skal enn så lenge være reservert av UEFA og kan bli lagt ut for salg senere, slik det ble i Barcelonas kvartfinale mot Real Madrid.

– Det er jo helt sykt hvis det går an å faktisk gjenskape dette bare noen uker senere med så kort mellomrom, sier Graham Hansen, som ble kåret til banens beste på Camp Nou forrige uke.

– Det betyr jo at folk har kost seg og ønsker å gjenoppleve det som skjedde.

SOLD OUT!!! 🤯🤯🤯

Ho hem tornat a fer! En 24 hores heu esgotat totes les entrades per tornar a fer vibrar el Camp Nou! #FCBfemeni



➡️ https://t.co/TMIp7A5RO2 pic.twitter.com/JcooZpWwBx — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 5, 2022

Rekordkamp på Old Trafford

Publikumsfesten på Camp Nou er på langt nær den eneste i internasjonal kvinnefotball den siste tiden.

Parc des Princes var fullsatt da Paris Saint-Germain slo ut Bayern München i Champions League. Emirates Stadium var vertskap da Arsenal og Frida Maanum møtte Wolfsburg i Champions League-kvartfinalen nylig.

I engelske Women's Super League ble det satt ligarekord med 20.000 tilskuere på Old Trafford da Manchester United tok i mot Everton søndag 27. mars.

Maria Thorisdottir i Manchester Uniteds møte med Everton på Old Trafford 27. mars. Det var første gang Uniteds kvinnelag fikk spille på Old Trafford med tilskuere på tribunen. Foto: Andrew Yates

– Det er en følelse som egentlig ikke helt kan beskrives. Jeg var veldig rørt og stolt i det øyeblikket jeg gikk ut, sier Maria Thorisdottir om øyeblikket hun gikk ut på Manchester Uniteds hjemmearena.

– Det synes jeg var kult, hehe, sier Vilde Bøe Risa og smiler bredt når hun får spørsmål om opplevelsen av å spille på selveste Old Trafford.

Også hun lar seg forbløffe av det som skjedde på Camp Nou og generelt i kvinnefotballen i disse dager.

– Jeg synes de siste ukene har vært ganske enorme. Man ser virkelig interessen rundt det nå og det er god fotball som leveres også som gjør at interessen fanger, sier Risa.

Hun fulgte selv rekordkampen på Camp Nou på TV og beskriver selv det som en «enorm opplevelse».

– Nå har de vel solgt 50 000 allerede til semifinalen. Det er bare positivt å se at det er den interessen rundt det og bare håpe at det fortsetter, sier Bøe Risa.

Tilskuerfall på 86.000 på tre dager

Hjemme i den spanske ligaen har Barcelona det høyeste tilskuersnittet i ligaen på sine kamper med rundt 3000 tilskuere per kamp.

Da Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen var tilbake på sin vanlige hjemmebane Estadi Johan Cruyff lørdag, som har en kapasitet på cirka 6000, var det i underkant av 4000 tilskuere på plass for å følge møtet med Villarreal.

– Det er jo litt spesielt når du går fra den kampen med 90 000 og så går du tilbake til din egen stadion med 5-6000. Men jeg tror det er sånn her man må starte. At man kanskje spiller de aller største kampene på Camp Nou, sier Syrstad Engen.

De norske Barcelona-profilene Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen. Foto: VEGARD GRØTT

– Hvis du hadde spilt alle kampene der, så hadde du kanskje ikke fått samme effekten, fortsetter hun.

– Heller 3000 på Johan Cruyff enn på Camp Nou?

– Ja, det ser jo nesten dumt ut på en måte å ha 3000 på en så stor stadion – og vi er veldig glade i vår stadion også, svarer Syrstad Engen.

Men tilskuerfestene rundt om i Europa den siste tiden gir håp for fremtiden. Ser man frem mot sommerens fotball-EM i England, er finalen på Wembley allerede utsolgt og alle billetter til oppgjørene til vertnasjon England er blitt revet bort.

– Jeg tror dette er starten på noe stort, sier Manchester United-spiller Maria Thorisdottir.

– Jeg føler at interessen er der og så handler om for oss å levere et godt produkt. Fotballen som leveres nå er på et veldig, veldig høyt nivå. Så lenge vi fortsetter å levere det og vise frem god fotball, så vil vel folk se på det, avslutter United-kollega Bøe Risa.